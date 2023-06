Home > Askanews > Occhiali da sole e cappellino, Mattarella ammira le Frecce Tricolori Occhiali da sole e cappellino, Mattarella ammira le Frecce Tricolori

Roma, 19 giu. (askanews) – Occhiali da sole, cappellino e cuffie per il rumore degli aerei. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla manifestazione per i cento anni dell’Aeronautica militare presso l’aeroporto Mario De Bernardi di Pratica di Mare (Rm). Ha assistito alle esibizioni di velivoli e elicotteri moderni e del passato e delle Frecce Tricolori. Seduto accanto al capo dello Stato c’era il ministro della Difesa Guido Crosetto.

