Occhiali Fabbricatorino, apre a Brera il primo negozio di Milano

Milano, 7 ott. (askanews) – Una startup con cento anni di storia. E’ un apparente paradosso quello di Fabbricatorino, l’azienda di occhiali di design ed ecosostenibili rilevata nel 2017 da Alessandro Monticone ma nata, come brand, nella Torino negli Anni Venti del secolo scorso. E che dopo Torino e Roma apre a Brera il suo primo negozio a Milano nell’elegante quartiere di Brera. Monticone, amministratore delegato della società, racconta le origini del marchio che ha rilanciato:

“Nasce negli anni Venti a Torino, come spesso accade legato al mondo dell automobile, producendo componenti in bachelite destinate per le case automobilistiche e quasi per caso ha iniziato a fare occhiali, perché fu richiesto di occuparsi anche degli occhiali classici dei piloti dell epoca.

E da lì è iniziata questa storia di amore di Fabbricatorino per il mondo degli occhiali che si è sviluppata attraverso l impiego del materiale che all epoca era innovativo e oggi è principe per l occhialeria di qualità che è l’acetato”.

Al centro della filosofia aziendale di Fabbricatorino, la ricerca della qualità e del design attraverso la tradizione artigianale italiana.

“Fabbricatorino vuole innanzitutto trasmettere la propria missione, la propria visione a tutti i clienti.

Il nostro cliente non deve solo arrivare per comprare un occhiale, una montatura, ma deve sposare una visione: quella la tradizione di un artigianato made in Italy attraverso innovazione ed ecosostenibilità”.

Un’attenzione all’ambiente entrata da subito nel processo produttivo delle montature. Ecco come.

“Il percorso di Fabbricatorino verso l ecosostenibilità è iniziato sin dal primo giorno, realizzando occhiali della più alta qualità destinati a durare nel tempo. E questo dovrebbe essere il primo passo dovuto. Poi abbiamo iniziato ad introdurre produzioni di bioacetato, quindi ad utilizzare materiali ecosostenibili. Abbiamo fatto un terzo passo, andando a cercare di riciclare, utilizzando gli scarti della produzione, da reinserire in un ottica di economia circolare all interno della produzione stessa”.