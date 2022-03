Occhio alle false e-mail dell’Agenzia delle Entrate: cosa si rischia e come difendersi

A seguito di alcuni casi rilevati negli ultimi giorni, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato la diffusione di false mail dannose per il dispositivo.

A seguito dei diversi casi che sono stati rilevati negli ultimi giorni di false email contenenti malware o comunque software dannosi per il PC, l‘Agenzia delle Entrate ha provveduto a trasmettere una comunicazione nella quale gli utenti sono stati invitati a non aprire i file contenuti al suo interno (allegato zip o file Excel) e comunque a cestinarli prima che la missiva venga letta.

Tutte le comunicazioni inoltre riportano il logo della stessa agenzia.

False e-mail inviate dall’Agenzia delle Entrate: tre tipologie

Nella comunicazione diramata dall’Agenzia delle Entrate sul suo portale istituzionale sono state spiegate nel dettaglio tre tipologie di false comunicazioni molto comuni a cominciare dalla prima che – spiega l’Agenzia delle Entrate – che si tratta “dell’ennesima riproposizione delle false comunicazioni dell’Agenzia riguardanti incongruenze nelle “liquidazioni periodiche Iva’.

Le mail hanno come mittente “Direzione <ufficioriscossioni[at]agenziaentrate.it>” e come oggetto “ordine di custodia sul registro tributario”.

La seconda tipologie di mail

Anche la seconda tipologia di e-mal, come la prima sopra citata è molto frequente ed era stata segnalata in particolare lo scorso 18 febbraio. In questo caso sono diversi gli aspetti ai quali prestare attenzione a cominciare dal mittente <segreteria[at]ufficioagenzia.com> e dall’oggetto “Commissione parlamentare di osservanza sul registro tributario”. C’è di più: è possibile infatti riconoscere facilmente che si tratta di un falso osservando con attenzione il dominio del mittente diverso da quello istituzionale.

Non ultimo anche all’interno di questa e-mail è contenuto che un allegato potenzialmente dannoso per il dispositivo.

La terza tipologia

La terza tipologia di e-mail che viene portata all’attenzione dall’Agenzia delle Entrate è di tipo generico. Questo tipo di email può essere facilmente identificato in quanto spesso sono presenti nel testo delle parole appartenti ad un’altra lingua (es. in spagnolo).