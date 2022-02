Occhio alle finte e-mail dell’INPS: ecco a cosa bisogna prestare attenzione

Dall'INPS arriva la segnalazione di finte e-mail riconducibili all'apparenza all'Istituto di previdenza. Ecco a cosa prestare attenzione.

In rete sta circolando una falsa comunicazione dell’INPS che sarebbe, almeno all’apparenza, riconducibile allo stesso istituto di previdenza. In realtà si tratta di una truffa che comportare dei rischi non da poco per chi la legge. Vediamo dunque a quali aspetti bisogna prestare particolare attenzione.

Finte mail segnalate dall’INPS, gli aspetti a cui prestare attenzione

Stando a quanto si apprende, nella missiva viene comunicato all’utente di turno che una determinata domanda non è stata accolta a causa della mancanza di documentazione e che, proprio per questo motivo, viene invitato a “prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail”. Nel file in questione, proposto in formato zip, è contenuto un malware.

Una volta aperto il virus si installa nel proprio PC rubando dati e password.

L’INPS: “Non acquisiamo in nessun caso dati sensibili”

In una precedente nota datata 28 gennaio, l’Istituto Nazionale di previdenza aveva fatto presente: “È molto importante ricordare che l’INPS non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, dati sensibili, coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie. Inoltre, tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al sito istituzionale”.