Occhiuto contro M5S: la verità sulla sanità in Calabria

La Calabria è al centro di un acceso dibattito politico, e Roberto Occhiuto, presidente dimissionario e ricandidato, ha deciso di non restare in silenzio. Non crederai mai a quello che è successo: in un video pubblicato sui social, ha lanciato un attacco diretto al Movimento 5 Stelle, affermando di aver fatto più per la sanità calabrese in pochi anni rispetto a quanto non abbiano fatto i suoi predecessori in quattro decenni.

In questo articolo, esploreremo le sue dichiarazioni, le accuse e cosa significa realmente per i cittadini calabresi.

Il video rivelatore di Occhiuto

Nel suo video, Occhiuto si trova all’interno del cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, mostrando ai cittadini i progressi fatti. “Manca poco – afferma con orgoglio – perché sia concluso e abitato da medici e pazienti. L’ospedale è a buon punto”. Questo è un chiaro messaggio di speranza per una regione che ha sofferto a lungo a causa di una sanità disastrata. Ma le sue parole non si fermano qui. Lamenta il fatto che anni fa non c’era nulla, nemmeno un progetto concreto per la sanità calabrese. Quante volte abbiamo sentito promesse simili nel passato, senza mai vedere risultati tangibili?

Occhiuto fa riferimento a un video in cui Saverio Cotticelli, ex commissario alla sanità calabrese, ammette di essere stato in “stato confusionale” durante la gestione della pandemia. Queste dichiarazioni sembrano essere il fulcro della critica di Occhiuto, che accusa l’ex governo di incapacità e di aver lasciato la regione in una situazione insostenibile. Ma quali sono le reali responsabilità di chi ha governato prima di lui?

Le dure accuse al Movimento 5 Stelle

“Avete capito in che modo quei signori mi hanno lasciato la sanità? Nessun investimento, neanche un euro in tutta la Calabria”. Queste parole di Occhiuto raccontano una storia di abbandono e mancanza di visione politica. Accusa il M5S di aver nominato figure incompetenti e di aver lasciato la regione senza un piano sanitario efficace. La sua frustrazione è palpabile e sottolinea come, se non avesse assunto 5.000 persone e 400 medici cubani, oggi gli ospedali sarebbero chiusi. Un’accusa pesante che invita alla riflessione sulla gestione della sanità negli ultimi anni. Ma chi ha davvero la colpa di questa situazione? Occhiuto non si tira indietro e chiede onestà intellettuale a chi lo critica: “Abbiano almeno la compiacenza di fare silenzio”. Con queste parole, sembra voler mettere a tacere le voci di coloro che lo attaccano, mentre cerca di costruire un’immagine di un leader che agisce e che ha a cuore il benessere della propria regione.

Un futuro incerto per la Calabria?

Il dibattito sulla sanità calabrese è solo uno dei tanti fronti politici che Occhiuto sta combattendo. Con il suo video, ha acceso i riflettori su una questione cruciale per i cittadini calabresi, ma il suo approccio diretto e provocatorio ha sollevato anche interrogativi sulla gestione futura della sanità. Riuscirà a mantenere le promesse fatte e a costruire un sistema sanitario funzionante per la Calabria? La situazione è complessa e le sfide sono molte, ma Occhiuto sembra determinato a non lasciare nulla di intentato. Rimaniamo sintonizzati per seguire gli sviluppi di questa vicenda e scoprire come si evolverà la sanità in Calabria nei prossimi mesi. Non perdere di vista queste notizie, perché il futuro della tua regione potrebbe dipendere da ciò che accadrà!