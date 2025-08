Occhiuto si dimette e si ricandida: un futuro incerto per la Calabria

Roberto Occhiuto ha annunciato le sue dimissioni da presidente della Regione Calabria, ma ha anche espresso l’intenzione di ricandidarsi. Diciamoci la verità: è un gioco al massacro politico che si ripete da anni, in cui le inchieste giudiziarie diventano vere e proprie trappole mortali per chiunque provi a fare qualcosa di buono. Occhiuto, in un video sui social, invita i calabresi a essere gli artefici del loro destino, ma la sua posizione è quanto mai precaria, specialmente alla luce di un avviso di garanzia per corruzione ricevuto a inizio giugno.

Il paradosso delle dimissioni

“In un Paese civile, nessuno deve dimettersi per un avviso di garanzia”, ha chiarito Occhiuto, ma le sue parole suonano come un eco di una verità scomoda: in Calabria, la politica è diventata un campo minato. Ogni presunto misfatto, ogni ombra di inchiesta, viene amplificata fino a soffocare qualsiasi tentativo di governare. Negli ultimi trent’anni, i presidenti della Regione sono stati spesso travolti da scandali, portando a legislazioni bloccate e a un immobilismo devastante. E il risultato? La Calabria, che dovrebbe essere un modello di rinascita, continua a rimanere in uno stato di stallo. Ma chi paga davvero il prezzo di questa situazione?

Occhiuto ha riconosciuto che, nonostante le sue dimissioni, la situazione all’interno della sua amministrazione è critica: “Nessuno si assume la responsabilità di firmare nulla”, ha affermato. Questa frustrazione è palpabile e rappresenta una condanna per una Regione che ha bisogno di azioni decisive e coraggiose. Ma come si può sperare in un futuro migliore se chi dovrebbe prendere decisioni è paralizzato dalla paura?

Il futuro della Calabria è nelle mani dei calabresi?

Il presidente dimissionario ha lanciato un appello ai calabresi affinché siano loro a scrivere il futuro della Regione. Ma la realtà è meno politically correct: le persone sono spesso sfiduciate e disilluse dalla politica. La domanda è: i calabresi sono pronti a prendere in mano le redini del proprio destino? E se sì, come possono farlo in un contesto in cui il fallimento sembra essere l’unico risultato possibile per chi tenta di emergere?

Occhiuto ha menzionato progetti in corso, come la metropolitana di Catanzaro, e ha chiesto: “Chi vorrebbe fermarle?” Qui la provocazione è chiara: non è la magistratura a voler fermare il progresso, ma sono i politici di secondo piano che si nutrono del fallimento altrui. Questi individui, che da anni non hanno mai realizzato nulla per la Calabria, sembrano avere un solo obiettivo: affossare chi cerca di portare cambiamento. Ma chi ha davvero il potere di cambiamento?

Riflessioni finali: un invito al pensiero critico

In conclusione, la situazione di Roberto Occhiuto è emblematicamente rappresentativa di una Calabria che si dibatte tra la voglia di riscatto e le catene del passato. Le sue dimissioni, seguite dalla volontà di ricandidarsi, sollevano interrogativi profondi su cosa significhi davvero servire la propria Regione in un contesto così complesso. La realtà è che il cambiamento non può avvenire se i calabresi non iniziano a rifiutare le narrazioni tossiche che circondano la loro terra.

È tempo di smettere di avere paura e di iniziare a pensare criticamente. La Calabria merita di più, e forse, solo forse, Occhiuto potrebbe essere il catalizzatore di quel cambiamento. Ma tutto dipenderà dalla scelta dei calabresi: vogliono continuare a subire o sono pronti a scrivere il proprio futuro?