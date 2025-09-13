Occupazione in Italia: il Mezzogiorno supera il 50% per la prima volta

Nel panorama lavorativo italiano, i dati recenti dell’Istat segnalano un incremento significativo dell’occupazione, con un ritmo di 226mila unità in più ogni anno. Questo trend è particolarmente evidente nel Mezzogiorno, che per la prima volta dal 2004 supera il tasso di occupazione del 50%. I risultati sono stati commentati dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito questi dati come indicatori di una direzione positiva per il mercato del lavoro del Paese.

Dati Istat: un quadro generale

Secondo l’Istat, l’occupazione over 50 ha raggiunto un record, superando i 10 milioni di lavoratori, il che rappresenta il 42% del totale. Questo è un dato rilevante, considerando che la forza lavoro dei più giovani, quelli sotto i 35 anni, è in calo. Oggi si contano solo 5,3 milioni di giovani occupati, con un tasso di occupazione che è sceso al 44,3%. La crescita dell’occupazione nei settori industriali è un fattore chiave che ha contribuito a questi risultati, insieme a un miglioramento delle condizioni nel Sud Italia.

L’andamento del mercato del lavoro nel Mezzogiorno

Il Sud ha registrato il maggior incremento territoriale, mostrando finalmente segni di ripresa dopo anni di stagnazione. Le politiche di sostegno all’occupazione e gli investimenti nel territorio stanno dando i loro frutti. Tuttavia, il tasso di disoccupazione rimane stabile al 6,3%, mentre è stato registrato un calo nell’inattività, suggerendo una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Questi dati sono un segnale che il Mezzogiorno sta iniziando a recuperare terreno rispetto ad altre regioni del Paese.

Implicazioni per il futuro

La crescita dell’occupazione, in particolare tra gli over 50, solleva interrogativi sulle politiche future da adottare per garantire che questa tendenza continui. È fondamentale monitorare come l’occupazione giovanile possa essere incentivata, considerando il calo significativo di lavoratori sotto i 35 anni. La sfida sarà quella di mantenere il momentum positivo, assicurando che le opportunità di lavoro siano disponibili per tutte le fasce d’età.

In conclusione, i dati Istat sull’occupazione in Italia offrono un quadro incoraggiante, ma richiedono un’analisi continua e interventi strategici per affrontare le differenze tra le varie fasce demografiche e geografiche. Solo così si potrà garantire una crescita sostenibile e inclusiva per l’intero Paese.