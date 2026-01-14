Ocean Viking torna in zona operativa nel Mediterraneo

Mar Mediterraneo, 14 gen. (askanews) – La nave umanitaria Ocean Viking è tornata a pattugliare il Mediterraneo, al largo delle coste di Malta, Italia e Libia, per prestare soccorso ai migranti in difficoltà in partenza dalla Libia. Il rientro in area operativa avviene mentre le condizioni meteorologiche sono in miglioramento, un fattore che spesso coincide con un aumento delle partenze.

Mar, coordinatrice delle operazioni di soccorso in mare: “Torniamo in zona operativa perché le condizioni meteo stanno migliorando. Prevediamo possibili partenze nei prossimi giorni e vogliamo che l’Ocean Viking sia dove è più necessaria”.

Secondo l’equipaggio, periodi prolungati di maltempo spingono chi tenta la traversata ad attendere una finestra favorevole, osservando le condizioni direttamente dalle spiagge, con il rischio di sottovalutare i pericoli al largo.

“Di solito registriamo un aumento delle partenze quando il meteo è favorevole – prosegue Mar -. In questo periodo soffia spesso vento da terra: sulla spiaggia non si percepisce e può trarre in inganno, facendo pensare che le condizioni siano buone. Ma a poche miglia dalla costa il tempo cambia, ed è lì che le persone finiscono in pericolo”.

“Scrutiamo l’orizzonte e il mare alla ricerca di qualsiasi segnale: tutto ciò che vediamo – spiega Salvador, soccorritore marittimo – tra la nave e la linea dell’orizzonte viene passato al vaglio. A seconda dei binocoli e delle condizioni meteo, a volte riusciamo a vedere anche oltre dieci miglia dalla nave”.

Nel 2025, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, quasi 1.900 migranti sono morti o risultano dispersi nel Mediterraneo.