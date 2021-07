Ocean Viking, Ue: coordineremo ricollocamenti volontari migranti

Bruxelles, 9 lug. (askanews) – La Commissione europea si aspetta di ricevere una richiesta dell’Italia di coordinare le offerte da parte di diversi paesi Ue per il ricollocamento volontario dei 572 migranti soccorsi in mare dalla nave Ocean Viking e sbarcati oggi nel porto di Augusta, in Sicilia. Lo ha detto oggi a Bruxelles il portavoce per gli Affari interni e l’Immigrazione della Commissione, Adalbert Jahnz, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidiano per la stampa.

“Accogliamo con favore la decisione dell’Italia di rendere disponibile un porto sicuro per lo sbarco” dei migranti, ha detto il portavoce, aggiungendo che “la Commissione è pronta a

coordinare” le offerte di ricollocamenti volontari da parte degli altri Stati membri, nel quadro del meccanismo previsto dalla “Dichiarazione di Malta” del settembre 2019.

“Facciamo appello a tutti gli Stati membri – ha sottolineato Jahnz – affinché partecipino ai ricollocamenti volontari e offrano solidarietà e condivisione delle responsabilità nella

gestione dell’immigrazione nell’Ue”.

Il portavoce ha poi precisato che “in questa fase non ci sono state ancora offerte di ricollocamenti volontari”, anche perché, ha concluso, dall’Italia “non abbiamo ancora ricevuto la

richiesta di coordinare i ricollocamenti”.