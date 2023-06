Oceano Atlantico, disperso sottomarino in visita al relitto del Titanic: diversi turisti a bordo

Misteriosa scomparsa a largo dell’oceano Atlantico. Si sono infatti perse le tracce di un sottomarino carico di turisti in escursione nei pressi del relitto del Titanic, il famigerato transatlantico affondato a causa della collisione con un iceberg nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912.

Scomparso un sommergibile carico di turisti in visita al relitto del Titanic. Attivate le ricerche nell’Atlantico

A rendere noto il fatto è la Bbc, che riporta come l’allarme sia scattato, dando immediatamente il via alle ricerche. Al momento non è chiaro quante persone fossero a bordo del sommergibile, utilizzato proprio per portare gruppi di turisti a vedere da vicino i resti del Titanic che, scoperti nel 1985, si trovano a 3,800 metri di profondità.

Il minisommergibile utilizzato per queste spedizioni si chiama Titan e appartiene alla società privata OceanGate. C’è chiaramente apprensione intorno a questa sparizione. L’auspicio è che le famiglie possano avere quanto prima notizie dei propri cari, gli occhi del mondo, in questo momento, sono tutti puntati sull’Atlantico.

Una tragedia diventata un business

L’incidente del Titanic ha bisogno di ben poche presentazioni. Si tratta di uno dei più famosi incidenti navali di sempre. La storia del transatlantico, anche grazie al celebre film, ha affascinato tutti, tanto da trasformarlo in un proficuo business.

Molte persone infatti si recano, attraverso questi sommergibili, nei pressi dei resti del Titanic per vedere da vicino quanto resta della nave, legata ad una terribile tragedia che vide morire quasi 1.500 persone, a fronte delle 2.200 presenti a bordo. Il viaggio dei turisti interessati a vedere il relitto costa decine di migliaia di dollari e l’immersione dura circa 8 ore.