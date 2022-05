Oculisti, Congresso Soi: “La politica ci dia sostegno”

Roma, 21 mag. (askanews) – Cala il sipario sulla 19esima edizione del Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana. Bilancio più che positivo per la Convention che si è svolta a Roma: un’occasione per fare il punto sul livello dell’oftalmologia italiana e non solo.

“Gli obiettivi – sottolinea il presidente della Società Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella – sono stati totalmente raggiunti. Abbiamo avuto l’onore e l’obbligo di focalizzare i grandi cambiamenti e tutte le grandi necessità, di evidenziare anche qualche ritardo e qualche ostacolo nel mettere a disposizione quelle che sono oggi le cure necessarie per salvaguardare la vista tutta la vita”.

Durante le quattro giornate, la Società Oftalmologica Italiana ha offerto spunti per riportare l’attenzione su un tema, quello della qualità della vista e la prevenzione, spesso dimenticato. E ora si rivolge alla politica.

“La politica – conclude Piovella – ci deve dare un sostegno economico, organizzativo e che permetta di dare la stessa assistenza di eccellenza in tutto il nostro territorio”.