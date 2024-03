Oculistica, Rizza (Staar Surgical): miopia epidemia del futuro

Roma, 15 mar. (askanews) - Come è cambiata negli anni la chirurgia oftalmica? Quali sono le principali novità tecnologiche? E la situazione nel nostro paese? Lo abbiamo chiesto a Stefano Rizza, Responsabile in Italia delle attività di Staar Surgical, azienda multinazionale che si dedica alla chir...

Roma, 15 mar. (askanews) – Come è cambiata negli anni la chirurgia oftalmica? Quali sono le principali novità tecnologiche? E la situazione nel nostro paese? Lo abbiamo chiesto a Stefano Rizza, Responsabile in Italia delle attività di Staar Surgical, azienda multinazionale che si dedica alla chirurgia oftalmica da oltre 40 anni. Scopriamo intanto questa importante realtà:

“Parliamo di un’azienda americana dotata di tutte le certificazioni più importanti compresa la FDA, garanzia di sicurezza, serietà ed efficacia dei prodotti. Un’azienda leader nel settore della chirurgia oculare, in particolare nella chirurgia refrattiva, da 40 anni quotata al Nasdaq di New York. L’azienda nel tempo si è concentrata nella ricerca per lenti intraoculari per la correzione dei difetti visivi, in particolare la miopia e l’ipermetropia”.

Oltre 2 milioni le lenti ICL impiantate, grazie a una presenza in più di 75 paesi. Una grande diffusione per rispondere ad esigenze concrete e sempre più pressanti:

“Negli ultimi 20 anni per molti fattori l’incidenza della miopia si è modificata passando in Europa dal 20 al 30%, ma ci sono zone del mondo come la Cina e i paesi asiatici dove si arriva all’80% di incidenza. Quindi la miopia sta diventando la epidemia del futuro, al 2050 metà della popolazione mondiale sarà affetta da miopia”.

Quali dunque le principali novità tecnologiche che si sono succedute nel corso del tempo?

“L’oculistica in generale è una disciplina molto assistita dalla tecnologia, quindi oltre alle tecnologie laser Staar si è occupata dello sviluppo di questa lente intraoculare posizionata all’interno dell’occhio, tra l’iride e il cristallino, per correggere difetti lievi ma anche molto elevati. Il dispositivo è stato modificato nel corso degli anni e la lente è assolutamente performante e sotto il profilo della sicurezza e della efficacia assolutamente affidabile”.

L’Italia ha avuto una crescita ragguardevole ed è tra i primi paesi al mondo. Può dirci perché e le caratteristiche del nostro mercato?

“I chirurghi oculisti italiani sono tra i migliori al mondo, molto sensibili alla tecnologia e all’innovazione, apprezzando molto i prodotti Staar Surgical”.