Odesa affronta blackout a causa dei bombardamenti russi

Nelle prime ore di sabato, un attacco a sorpresa da parte delle forze russe ha lasciato numerose località della regione di Odesa, nel sud dell’Ucraina, senza energia elettrica. Questo evento segna l’ennesimo episodio di una campagna militare mirata a colpire le infrastrutture energetiche ucraine, in un periodo critico che precede l’inverno.

Sebbene le autorità non abbiano fornito cifre precise riguardo al numero di persone colpite da questo blackout, la compagnia energetica ucraina DTEK ha confermato che ci sono stati problemi di alimentazione nella capitale regionale. Successivamente, DTEK ha annunciato di aver ripristinato l’elettricità per oltre 240.000 famiglie.

Dettagli dell’attacco e impatti sulla popolazione

Il governatore di Odesa, Oleh Kiper, ha comunicato attraverso il proprio profilo Telegram che “l’ultimo attacco nemico ha mirato alle infrastrutture civili ed energetiche della regione”. Ha inoltre sottolineato che gli ingegneri elettrici stanno lavorando incessantemente per ripristinare completamente la fornitura di energia.

Attacchi invernali come strategia militare

Da quando la Russia ha avviato l’invasione nel 2022, gli attacchi agli impianti energetici ucraini sono diventati una costante durante i mesi invernali. Questa strategia ha avuto come risultato il taglio di energia e riscaldamento per milioni di persone, oltre a compromettere l’approvvigionamento idrico, un’azione che le autorità ucraine considerano un chiaro crimine di guerra. Dall’altra parte, Mosca nega di colpire obiettivi civili, affermando che le strutture energetiche vengono utilizzate per rifornire il settore militare ucraino.

Le interruzioni di corrente di sabato sono arrivate a breve distanza da un attacco su larga scala che ha colpito la capitale, Kyiv, e altre nove regioni, lasciando molte famiglie senza elettricità.

Reazioni e richieste di supporto internazionale

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito gli attacchi russi di venerdì come un “record di malvagità”, esortando i paesi occidentali a intensificare le sanzioni contro Mosca. Le sue parole riflettono non solo la gravità della crisi energetica, ma anche il bisogno urgente di supporto internazionale per affrontare le aggressioni russe.

Il ruolo della comunità internazionale

La situazione della fornitura di elettricità in Ucraina è diventata un argomento di discussione cruciale tra i leader mondiali. Gli eventi recenti hanno spinto molti a riconsiderare l’importanza di un sostegno continuo e robusto a Kyiv. L’attenzione globale è ora rivolta verso come le nazioni possono collaborare per assicurare che l’Ucraina non venga lasciata a fronteggiare queste crisi da sola.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, la questione della resilienza energetica diventa ancora più pressante. Senza un adeguato supporto e una strategia efficace per la protezione delle infrastrutture critiche, le prospettive per la popolazione ucraina sono preoccupanti. La comunità internazionale deve agire con urgenza per garantire che gli attacchi russi non compromettano ulteriormente la vita quotidiana degli ucraini.