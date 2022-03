Arrivare ad attaccare sulla direttrice ovest-est un interno che resiste, ecco perché Odessa è città chiave per creare una "cintura di operazioni" a sud

Nella strategia della Russia Odessa di fatto è città chiave e sul perché sia così importante per le truppe di Putin il “trucco” è guardare la cartina. La città infatti rappresenta la “cerniera” ideale per chiudere a Kiev ogni sbocco marittimo e fare dell’Ucraina uno stato terrestre.

La caduta eventuale della città di Mikolayiv che in queste ore è sotto attacco è di fatto il preludio all’assedio di Odessa, assedio che non potrà essere lungo perché la Russia arranca nell’interno e la sola strada è “cinturare” da sud il lembo dell’Ucraina che ha sbocchi sul mare.

Perché Odessa è una città chiave nella strategia russa

Odessa conta circa un milione di persone in un mix cosmopolita di lingua ucraina e russa e minoranze bulgare ed ebraiche.

Avanzando i russi creerebbero una linea di continuità territoriale fra le repubbliche ad est, il porto di Mariupol nel Mar d’Azov e la direttrice obbligata, e bombardata con forza spaventosa, di Kherson. Tutto questo consentirebbe due mosse strategiche fondamentali per le truppe della Federazione Russa e per Vladimir Putin: chiudere lo sbocco al mare all’Ucraina e, arrivando a ridosso di Moldova e della turbolenta (ed amica) Transnistria, aggirare il centro dell’Ucraina alle spalle ed attaccare da dove i russi non hanno mai fatto nella loro storia se non contro il Giappone a suo tempo: da ovest verso est.

La “cravatta di ferro e fuoco” al sud dell’Ucraina

Le città dell’est lungo la direttrice interna, Kharkiv per prima, infatti resistono ancora e i cunei diretti verso Kiev stanno per esaurire la loro spinta propulsiva per un problema vecchio come la guerra stessa: la distanza fra chi combatte e chi rifornisce. Un esempio per avere un’idea del concetto? Leopoli dista circa 600 chilometri da Kiev e questo ha fatto la sua fortuna di città non ancora toccata da eventi bellici diretti.