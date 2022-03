Odessa si prepara all’assedio cantando Bon Jovi: “It’s my life”

Roma, 23 mar. (askanews) – “It’s my life” di Bon Jovi a tutto volume e i giovani di Odessa che accumulano sacchetti di sabbia per fortificare il porto contro l’eventuale attacco russo: così nella città portuale secondo il video condiviso su Twitter dal diplomatico Olexander Scherba, ex ambasciatore ucraino in Austria.

“#Odessa prepara le fortificazioni e si accinge a combattere. Qualcuno lo fa vedere a @BonJovi per favore?” scrive Scherba.

E infatti il cantante lo ha a sua volta condiviso scrivendo “Questo è per coloro che resistono. #SlavaUkraini”, ovvero “Gloria all’Ucraina”.