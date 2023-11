Odontoiatria, Marta Muscettola: restituiamo voglia di sorridere

Roma, 23 nov. (askanews) – Nel vasto panorama dell’odontoiatria, il desiderio comune di migliorare la salute dentale dei pazienti è condiviso da molti professionisti. Tuttavia, ciò che fa davvero la differenza è la dedizione, la passione e la costante ricerca di risultati eccellenti offerti con impegno. La Dottoressa Muscettola, con la sua visione innovativa, ha sempre ambito a ridefinire l’esperienza odontoiatrica, eliminando il timore comune associato al dentista e creando un ambiente confortevole e soluzioni personalizzate per ogni necessità.

La sua carriera in Odontoiatria e Protesi Dentaria è iniziata a Siena, laureandosi come la più giovane del suo corso. La sua formazione ha proseguito con perfezionamenti in Odontoiatria Estetica negli Stati Uniti e in Ortognatodonzia a Roma, gettando le basi per il suo percorso innovativo. Un punto chiave dello studio della Dottoressa Muscettola è l’adozione di tecnologie all’avanguardia, materiali innovativi di provenienza statunitense, italiana e tedesca, e una formazione continua per il suo team, garantendo trattamenti di altissimo livello.

Oltre alla competenza tecnologica, lo studio si impegna a offrire un’esperienza senza attese stressanti, con una particolare attenzione ai dettagli. L’ambiente dello studio, caratterizzato dai colori rilassanti della lavanda e dell’argento, mira a creare un’atmosfera confortevole. Inoltre, sono tra i pochi ad offrire la sedazione cosciente e, su richiesta del paziente, musica in cuffia. La Dottoressa Muscettola, specializzata in odontoiatria estetica e restyling del sorriso, personalizza i sorrisi in base alla fisionomia, al modo di vivere e alla socialità di ciascun paziente.

La Dottoressa si impegna a mantenere l’essenza naturale di ogni paziente, creando la miglior versione di sé stessi, adattata alla personalità e in sintonia con la vita privata e professionale. L’utilizzo di tecniche all’avanguardia assicura risultati rapidi e visibili, mantenendo un alto grado di personalizzazione. L’approccio mira a far sentire ogni paziente a suo agio con il proprio sorriso.

La Dottoressa Muscettola crede nell’importanza di instaurare fiducia e comfort con i pazienti. Ogni paziente è accolto con un approccio personalizzato, dove il nome, la storia e le esigenze personali sono conosciuti e riconosciuti. Questo approccio umano ha permesso di instaurare rapporti significativi con i pazienti.

Attualmente, la Dottoressa ambisce a diventare un’eccellenza nell’odontoiatria estetica, mantenendo il suo impegno per offrire ai pazienti la migliore esperienza possibile. Oltre a ciò, intende concentrarsi su una comunicazione più forte per far comprendere il valore del suo lavoro, specialmente a coloro che potrebbero non essere pienamente consapevoli dei benefici dei trattamenti proposti. La sua passione autentica e il suo impegno incrollabile guidano la Dottoressa Muscettola verso la realizzazione di questi obiettivi.