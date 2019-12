Come durare di più a letto: i consigli per lui

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come durare di più a letto, seguendo dei consigli pratici destinati a rivoluzionare la vostra vita sessuale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come durare di più a letto, allo scopo di avere dei rapporti sessuali completi e soddisfacenti, sia per l’uomo che per la donna, semplicemente seguendo alcuni consigli pratici.

Come durare di più a letto

La disfunzione erettile è una condizione comune che si manifesta prevalentemente durante l’età adulta, ma che a volte può colpire anche gli uomini più giovani, poiché le cause che la determinano sono numerose e non necessariamente patologiche. Spesso, infatti, sia che si tratti di eiaculazione precoce e sia che si tratti di disfunzione erettile, la condizione può essere temporanea perché è determinata da una situazione di disagio e ansia, destinata a concludersi non appena le questioni che preoccupano il soggetto interessato si saranno concluse.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si avverte la necessità e il desiderio di durare di più a letto, una condizione comune, che non è una patologia e nulla ha a che vedere con l’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile.

Nei paragrafi che seguono, dunque, cercheremo di capire insieme come durare di più a letto per un rapporto di coppia soddisfacente, che appaghi sia l’uomo che la donna.

Come durare di più a letto: consigli

Il desiderio di durare di più a letto è insito nella coppia in generale, sia che si tratti dell’uomo e sia che si tratti della donna. Sfortunatamente, succede di non riuscire ad appagare un desiderio simile e non necessariamente questa deve essere una condizione preoccupante. Allo stesso tempo, tuttavia, un rapporto sessuale insoddisfacente può rappresentare un vero e proprio ostacolo alla vostra vita di coppia ed ecco perché, seguendo questi consigli pratici, dovreste essere in grado di durare di più a letto.

Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di rilassarvi e aprire la mente, godendo a pieno del rapporto sessuale.

Questo vuol dire che non dovreste avere fretta di completarlo ma, al contrario, di godere di ogni singolo momento, ritardando il raggiungimento dell’orgasmo il più possibile, ad esempio, cambiando spesso la posizione e alternando la penetrazione ad altri momenti di coccole e carezze.

Il secondo consiglio che vi possiamo dare è quello di avere dei rapporti sessuali ravvicinati. Ad esempio, avere un rapporto sessuale circa due ore dopo il primo, è una tecnica efficace che, al secondo rapporto, ritarderà, senza alcuna ombra di dubbio, l’arrivo dell’eiaculazione.

Infine, fermarsi un attimo prima dell’orgasmo è un consiglio valido da seguire per ritardare l’eiaculazione e far sì che il rapporto sessuale sia appagante, sia per voi che per il vostro partner.



Il viagra naturale

A volte, l’incapacità o l’impossibilità di durare di più a letto dipende da condizioni note come disfunzione erettile ed eiaculazione precoce, che tuttavia non sempre sono legate ad una patologia, ma possono dipendere da fattori temporanei, quali i problemi all’interno della coppia, sul lavoro e problemi nella vita in generale.

Ovviamente, non sempre è corretto parlare di patologia vera e propria, dal momento che, di tanto in tanto, nella vita sessuale di un uomo può anche capitare di non essere in grado di completare un rapporto sessuale. Fondamentalmente, si può dire di essere affetti da un problema quando questa condizione si manifesta continuamente, ad ogni rapporto sessuale. Che sia questo il vostro caso, oppure, semplicemente, che desideriate durare di più a letto, la bella notizia è che, fortunatamente, oggi, possiamo contare su una serie di soluzioni naturali, che si presentano effettivamente come un supporto del quale non si può fare a meno.

Quando si parla di soluzioni naturali, tuttavia, è fondamentale prestare sempre la massima attenzione perché i prodotti che il mercato propone sono numerosi, possono distinguersi per tipologia, ma possono presentare benefici simili che, tuttavia, possono rivelarsi anche deludenti e fallimentari.

Vigrax, contrariamente agli altri prodotti simili, presenti anche da più tempo in commercio, si distingue, prima di tutto per la presenza nel prodotti di ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, allo scopo di preservarne proprietà e purezza, in secondo luogo, per l’azione contemporanea che tali principi attivi svolgono.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Vigrax:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale in grado di donare maggiore energia all’organismo, di conseguenza, anche una maggiore resistenza a letto, garantendo una durata media del rapporto sessuale che aumenta di volta in volta, fino a stabilizzarsi poi nel tempo per dei rapporti sessuali completi e soddisfacenti;

, un amminoacido essenziale in grado di donare maggiore energia all’organismo, di conseguenza, anche una maggiore resistenza a letto, garantendo una durata media del rapporto sessuale che aumenta di volta in volta, fino a stabilizzarsi poi nel tempo per dei rapporti sessuali completi e soddisfacenti; il Tribulus Terrestris , una pianta il cui estratto è impiegato da secoli anche in Oriente, nota per la sua capacità di stimolare e accendere il desiderio sessuale semplicemente aumentando la produzione naturale di testosterone;

, una pianta il cui estratto è impiegato da secoli anche in Oriente, nota per la sua capacità di stimolare e accendere il desiderio sessuale semplicemente aumentando la produzione naturale di testosterone; il Ginseng , una pianta anch’essa nota da secoli in Oriente, nota per la sua capacità di stimolare a riattivare la circolazione sanguigna, la produzione di testosterone, la libido e la resistenza a letto;

, una pianta anch’essa nota da secoli in Oriente, nota per la sua capacità di stimolare a riattivare la circolazione sanguigna, la produzione di testosterone, la libido e la resistenza a letto; il Vigraxerect Propietary Blend, il primo principio attivo di Vigrax, messo a punto nei laboratori scientifici da un team esperto e competente per stimolare la produzione naturale di testosterone, accendere il desiderio sessuale e migliorare la prestazione.

L’assunzione regolare di Vigrax garantisce:

una maggiore energia nella vita e a letto

nella vita e a letto rapporti sessuali completi e soddisfacenti

completi e soddisfacenti un aumento della libido

una durata media dei rapporti sessuali pari a circa 30 minuti in più rispetto alle aspettative

Vigrax è una soluzione naturale e biologica studiata per la cura e il trattamento dell’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile che, grazie alla sua capacità di stimolare la circolazione sanguigna, accendere il desiderio sessuale e trovare equilibrio tra i micronutrienti, sarà in grado di restituire una piena capacità sessuale e rapporti sessuali completi e soddisfacenti.

