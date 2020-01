Come eliminare le doppie punte senza tagli

Scopriamo come eliminare le doppie punte senza intervenire sulle lunghezze per curare i capelli e preservarne bellezza e lunghezza naturale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come eliminare le doppie punte, quali sono le cause che le determinano e i fattori di rischio maggiori, come procedere per prendersene cura adeguatamente e prevenirle completamente.

Come eliminare le doppie punte

Si parla di doppie punte quando le punte dei capelli iniziano a diventare fragili, secche e sfilacciate, assumendo l’aspetto di una corda ruvida che altro. Le cause alla base delle doppie punte possono essere numerose, dipendere dalle condizioni atmosferiche, il modo in cui ci si lava o asciugano i capelli, i prodotti che si utilizzano per la cura, la bellezza e la salute dei capelli e, infine, i dispositivi che si utilizzano per l’asciugatura e la piega.

Le doppie punte sono una condizione comune a molte donne, ma le cause alla base del problema non sono universali, possono presentarsi un po’ per volta o contemporaneamente ma, nella maggior parte dei casi, l’unica soluzione al problema è rappresentata dal taglio, una soluzione drastica per molte donne, le quali sono costantemente alla ricerca di un prodotto o un dispositivo che curi e prevenga le doppie punte, salvaguardando al contempo la lunghezza.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come eliminare le doppie punte conservando la lunghezza dei capelli, da cosa dipendono e come prevenirle.

Doppie punte: cause e tipi

I capelli lunghi, setosi, lisci e voluminosi sono il simbolo del capello sano e perfettamente curato, ma cosa dire dei capelli crespi, spenti e danneggiati? Solitamente, questi sono il risultato di un uso eccessivo di prodotti chimici, un cattivo utilizzo o un utilizzo esagerato dei dispositivi progettati per la piega e lo styling, oppure, molto più semplicemente, possono essere il risultato di una predisposizione genetica, carenze nutrizionali e ogni altro fattore interno o esterno.

In alcuni casi, le doppie punte possono dipendere anche dalle condizioni atmosferiche.

La causa alla base delle doppie punte determina il tipo di doppie punte, ma la loro risoluzione non è data unicamente dal taglio dei capelli. Al contrario, capire da cosa dipendono le doppie punte, quale sia la causa o le cause che le determinano è essenziale per capire come prendersene cura adeguatamente.

Rispetto al passato, oggi, le soluzioni grazie alle quali prendersi adeguatamente cura della salute, la bellezza e la cura dei propri capelli sono numerose, ma per non sbagliare, nei paragrafi che seguono, vi presentiamo Punte Via!, un dispositivo di nuova generazione, grazie al quale curare e prevenire le doppie punte rapidamente e autonomamente.



Come eliminare le doppie punte velocemente

Non sempre il taglio è la soluzione ideale per la cura dei propri capelli, soprattutto se si considera che non sempre si propende al taglio quale soluzione più indicata.

Se, da un lato, è vero che avere dei capelli lunghi è il sogno della maggior parte delle donne, dall’altro, è anche vero che i capelli lunghi sono belli solo se perfettamente curati. Dunque, come prendersi cura dei propri capelli quando questi sono danneggiati, ma i prodotti utilizzati non funzionano e non si desidera tagliarli? Ricorrendo a Punte Via!, un dispositivo innovativo e rivoluzionario, di ultima generazione, raccomandato dagli esperti nel settore e dai clienti che lo usano ancora oggi, in grado di tagliare le doppie punte correttamente e in piena autonomia.

Progettato per un utilizzo semplice ed intuitivo, Punte Via! presenta un design moderno ed elegante, un manico ergonomico per un utilizzo sicuro e pratico, alla portata sia dei mancini che dei destrimani, per un risultato finale soddisfacente, senza dover tuttavia ricorrere al parrucchiere.

Punte Via!, infatti, si presenta come un dispositivo innovativo e rivoluzionario proprio perché è pensato per tutte quelle donne che desiderano e amano prendersi cura dei propri capelli in totale economia, indipendentemente dal tempo a disposizione e la disponibilità economica del momento.

Punte Via! è un dispositivo progettato:

per l’ eliminazione delle doppie punte , ma non delle lunghezze

, ma non delle lunghezze per la cura dei capelli , senza ricorrere all’aiuto del professionista o a prodotti di bellezza che non fanno che peggiorare la situazione

, senza ricorrere all’aiuto del professionista o a prodotti di bellezza che non fanno che peggiorare la situazione per essere utilizzato in maniera semplice e sicura, ogni volta che si presenta l’occasione e la necessità

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Studiato per un uso professionale in totale autonomia, la confezione di Punte Via! contiene:

1 tagliacapelli

1 borsa per il trasporto

1 pettine per lo styling

2 fermagli di sezionamento

1 spazzola per la pulizia

1 distanziatore 1/4

1 distanziatore 1/8

1 manuale per le istruzioni

Com’è facilmente intuibile, Punte Via! è effettivamente progettato e realizzato per tutte quelle donne che desiderano prendersi cura dei propri capelli autonomamente, ma che desiderano, nel contempo, conservare la lunghezza. Le lame di cui Punte Via! è dotato, infine, sono progettate per l’uso sicuro e autonomo e la presenza del Clear Window, un contenitore trasparente e funzionale, consente di rendersi conto dei centimetri che cadono, così da fermarsi quando è necessario.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Punte Via! è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la vostra confezione è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, senza costi aggiuntivi per la spedizione, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Punte Via! è in promozione a soli 89,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

