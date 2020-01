Impastatrice planetaria: le funzioni e i trend dell’anno

L'impastatrice planetaria aiuta ad agevolare il compito dell'impasto permettendo di realizzare vari prodotti.

Preparare ricette gustose e piatti succulenti permette di assaporare al meglio ogni ingrediente. Per impastarli nel modo migliore, l’impastatrice planetaria è l’elettrodomestico indispensabile in quanto permette di accelerare il procedimento. Ecco quale scegliere e le ultime tendenze dell’anno.

Impastatrice planetaria

Gli italiani, si sa, sono un popolo amante della cucina e del buon cibo, soprattutto se fatto in casa. Questo elettrodomestico aiuta ad agevolare il processo dell’impasto permettendo di preparare piadine, pizze, pane e molto altro stando semplicemente a casa. Un apparecchio indispensabile e utile in ogni cucina che sostituisce la classica impastatrice. Nata tantissimo tempo, si è evoluta nel corso degli anni e i prezzi, oggi, sono maggiormente accessibili.

Si tratta di un accessorio ottimo, non solo per la pasticceria, ma anche per preparare prodotti da forno e tantissimi impasti.

Utile per realizzare pane e pasta fatta in casa. Un apparecchio di cui è impossibile fare a meno. Si chiama in questo modo, poiché il movimento ricorda quello dei pianeti intorno al sistema solare, da qui il nome, appunto d’impastatrice planetaria.

Il nome della macchina prende il nome dal movimento che ruota, proprio come i pianeti, riesce a raccogliere tutto l’impasto e a mescolare bene gli ingredienti, raggiungendo ogni centimetro della ciotola. Per acquistarla, ci sono alcune caratteristiche che bisogna valutare. A cominciare dalla potenza e dalla capienza, sino al motore che deve essere potentissimo.

Per quanto riguarda la ciotola, dipende ovviamente dai componenti della famiglia. Per le famiglie molto numerose, composte da circa 5-6 persone, si consiglia di optare per modelli con ciotole abbastanza ampie.

Un elettrodomestico particolarmente indicato per preparare pane, pasta, focacce, pizza, ma anche panettoni e colombe. Molto usata in ambito professionale da panettieri e pasticceri per preparare qualsiasi cosa vogliate.

Impastatrice planetaria: funzioni

Oltre alle caratteristiche che questo apparecchio possiede e che si consiglia di valutare con attenzione prima dell’acquisto, bisogna anche valutare le funzioni in base alla quale scegliere il modello che maggiormente risponde alle vostre esigenze. Oltre a quella d’impastare, questo elettrodomestico assolve ad altre funzioni, quali amalgare, montare, frullare, mixare.

Molto facile da usare in quanto basta inserire tutti gli ingredienti per la preparazione di pane o pizza nella ciotola che è in plastica o acciaio e accenderla. In base ai modelli di questa macchina professionale, ci sono diverse fruste che assolvono a vari compiti:

Frusta a foglia o anche conosciuta come K: va benissimo per lavorare ingredienti di media lavorazione, come burro, farina, uova

Frusta a filo: ricorda i classici sbattitori e si adatta per montare la panna o gli albumi, oltre che maionese e creme

Frusta a gancio: ha il compito di raccogliere, sollevare e impastare i vari ingredienti. Ottimo nella preparazione di pasta, frolle e altri composti lievitati.

Per cucinare, sia per se stessi che per la famiglia, si necessita di diversi ingredienti e, quindi, di una ottima capacità dell’apparecchio. In commercio, si trovano impastatrici planetarie che hanno altre funzioni, quali la cottura, anche se dipende dal tipo di modello e da quello di cui avete maggiormente bisogno. Oltre alle funzioni di cottura e impasto, può:

Tritare

Centrifugare

Frullare

Grattugiare

Tirare la pasta.

Impastatrice planetaria Amazon

Per chi è interessato a questo tipo di elettrodomestico per realizzare importanti ricette, il sito di Amazon propone diversi modelli a ottimi prezzi e di buona qualità. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare gli articoli in merito. Ecco alcuni dei modelli d’impastatrice planetaria maggiormente richiesti e apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Kenwood KVL83000S Titanium

Un modello dalla potenza da 1700 watt con ciotola di acciaio inossidabile molto capiente da 6.7 litri.

La struttura è in metallo con finitura in acciaio spazzolato. Permette di regolare la velocità di lavorazione, dotato di funzione Pulse e avvio a bassa velocità. Dispone di vari accessori che è possibile acquistare in modo separato. Dotato di gancio impastatore, frusta a K e a filo grosso, spatola da pasticceria, frusta gommata e ricettario. Il prodotto più venduto tra gli articoli in commercio in vendita con il 53% di sconto.

2)Cookmii 1800W impastatrice planetaria

Un modello multifunzionale e professionale con potenza da 1200 Watt e motore molto potente a sei velocità per garantire la massima lavorazione della miscelazione dei prodotti e ingredienti. Ha 4 piedi antiscivolo per renderlo maggiormente stabile durante il funzionamento e il moto planetario. Silenzioso in modo da non disturbare. Molto facile da usare e da pulire. Il prodotto maggiormente venduto della categoria e disponibile nei colori rosso e argento.

3)Klarstein Bella Pico

Si tratta di un apparecchio particolarmente adatto per chi ha poco spazio. Una mini impastatrice planetaria con potenza da 550 Watt. Molto elegante con recipiente in acciaio. Dispone di tre diversi accessori: braccio per impastare, uno per mescolare e la frusta. Ha dimensioni molto compatte per adattarsi a cucine piccole. Un robot da cucina salva spazio. Disponibile in vari colori: rosso, bianco, argento, rosa, giallo e panna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.