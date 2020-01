Naso grosso: come ridurlo con make up e rimedi naturali

Il naso grosso è uno dei difetti più comuni del naso. Scopriamo come ridurlo grazie al trucco e ad altre soluzioni naturali che tutelino la nostra salute.

Il naso grosso è uno dei difetti fisici che più accomunano le persone. Se, fino a non molto tempo fa, il soggetto interessato era obbligato a convivere e ad accettare quel difetto, oggi, sono numerose le opzioni a disposizione per la correzione di un difetto fisico che proprio non si ama. A partire dal make up, grazie al quale ridurre la dimensione di un naso grosso, alle soluzioni naturali per la correzione graduale e definitiva dei difetti lievi del naso, scopriamo insieme come poter riacquistare il piacere di quelle emozioni positive, da tempo perdute.

Naso grosso

La maggior parte di noi difficilmente riesce ad accettare e convivere con la propria immagine riflessa nello specchio, soprattutto, quando alcuni difetti fisici sono evidenti al punto da creare un disagio psicologico che minaccia la fiducia che si ha in se stessi e nelle proprie capacità, compromette la capacità di relazionarsi con il prossimo e dare vita a relazioni stabili nel tempo.

Il naso, in modo particolare, è una delle parti più importanti del viso di una persona e, quando questa non piace, non ci si può obbligare a farsela piacere ad ogni costo.

Oggi, molto più che in passato, possiamo contare su numerose soluzioni naturali che correggono e risolvono i nostri difetti fisici. Nel caso specifico del naso, tuttavia, si tende a credere erroneamente che la rinoplastica sia l’unica soluzione valida e possibile. Necessaria in casi estremi e complessi, al contrario, oggi possiamo dire con certezza che molte soluzioni sono un’alternativa valida e naturale per la correzione anche di un naso grosso, che non interferiscono con lo stato di salute generale di una persona e favoriscono la capacità, da parte dell’utente, di tornare a provare tutte quelle emozioni positive che proprio quel difetto fisico aveva minato.

Scopriamo, dunque, nei paragrafi che seguono, come correggere e nascondere un naso grosso sia con il make up che con i rimedi naturali.

Naso grosso: make up

Il make up è il migliore alleato di un naso grasso.

Non tutte le donne sono un esperte di trucco, ma seguendo i nostri consigli, siamo sicuri che riuscirete a creare l’illusione di un naso piccolo in men che non si dica. L’importante è seguire attentamente la nostra guida e procurarsi immediatamente un pennello per eyeliner, un illuminante e un bronzer.

Primo Step . Picchettate il pennello all’interno del bronzer (in alternativa, potreste provare ad usare un ombretto di colore marrone o un fondotinta di una tonalità più scura rispetto al colore della vostra pelle) e create una linea dritta su ogni lato del ponte del naso;

. Picchettate il pennello all’interno del bronzer (in alternativa, potreste provare ad usare un ombretto di colore marrone o un fondotinta di una tonalità più scura rispetto al colore della vostra pelle) e create una linea dritta su ogni lato del ponte del naso; Secondo Step . Massaggiate delicatamente le zone del naso che avete truccato, con dei movimenti lenti e circolari affinché il prodotto risulti ben esteso e compattato, evitando in questo modo di dare vita a delle linee smussate;

. Massaggiate delicatamente le zone del naso che avete truccato, con dei movimenti lenti e circolari affinché il prodotto risulti ben esteso e compattato, evitando in questo modo di dare vita a delle linee smussate; Terzo Step. Passate un illuminante sul ponte del naso. Quest’ultimo passaggio è quello che creerà l’illusione del naso piccolo, proprio grazie al gioco di luci che si sarà creata tra la tonalità chiara dell’illuminante e quella scura del bronzer.

Il miglior correttore nasale

Quando il trucco da solo non basta e si ha l’esigenza di un prodotto che fissi nel tempo la forma di quel naso che tanto abbiamo imparato ad amare e apprezzare, in commercio esistono diversi tutori che possono venire in aiuto per correggere difetti lievi e piccoli del naso. Tra questi, Rhino Correct è il migliore al momento secondo gli esperti del settore. Progettato e studiato per la correzione dei difetti fisici lievi del naso, Rhino Correct è il tutore alternativo alla rinoplastica, realizzato in silicone medico e anallergico, indicato per ogni soggetto alle prese con un naso grosso e non solo.

Tra le numerose soluzioni naturali che il mercato propone, dunque, Rhino Correct si presenta come la prima soluzione naturale perché correggere gradualmente i difetti piccoli del naso, senza compromettere lo stato di salute e di benessere psicofisico generale del naso, senza creare alcun trauma o disagio al soggetto interessato, garantendo risultati effettivi già dal primo utilizzo e ottimali dopo il primo mese di utilizzo.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

L’utilizzo regolare di Rhino Correct garantisce:

la correzione dei difetti estetici lievi del naso

del naso una migliore armonia tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso

tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso la correzione del naso all’insù , della gobba e del cosiddetto “ naso a patata “

, della e del cosiddetto “ “ una riduzione minima della dimensione del naso

del naso una struttura nasale più raffinata

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di non utilizzare Rhino Correct nel caso di un’operazione recente al naso o nel caso di un urto, trauma o danno al naso. Rhino Correct va indossato per almeno mezz’ora al giorno, facendo delle pause di un giorno tra un utilizzo e l’altro, per dare alla cartilagine e alla struttura nasale il tempo di riposare e di adattarsi al cambiamento senza alcun trauma.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Rhino Correct è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Rhino Correct è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Rhino Correct è in promozione a soli 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così in contanti, direttamente al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.