Capelli crespi e rovinati: cause e come rimediare naturalmente

I capelli crespi e rovinati possono dipendere da cause differenti, ma altrettanto numerose sono le modalità per prendercene cura. Scopriamo come.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause principali dei capelli crespi e rovinati, una condizione molto comune, che può dipendere da fattori diversi, a volte anche esterni all’atteggiamento e il comportamento del soggetto interessato. Scopriamo, infine, come prenderci cura della salute dei capelli con i rimedi naturali.

Capelli crespi e rovinati

Una delle ragioni principali alla base di un capello spento e rovinato è l’effetto crespo, difficile da gestire e, in alcuni casi, anche prevenire. Allo scopo di prevenire e gestire correttamente il capello crespo, tuttavia, è importante, prima di tutto, individuare la causa che lo determina, dal momento che, in alcuni casi, è sufficiente intervenire su quella per ritornare ad avere dei capelli forti e in salute, come quelli di un tempo.

Capire come prendersi adeguatamente cura dei capelli, quali prodotti trattare e come gestirli è molto importante perché la cattiva gestione dei capelli può provocare delle conseguenze a volte anche irreparabili come:

perdita

assottigliamento

diradamento

Capelli crespi e rovinati: cause

Che si abbiano dei capelli lunghi o dei capelli corti, dei capelli lisci o dei capelli ricci e ondulati, ognuno di noi, si ritrova sempre alle prese con dei capelli crespi, che possono interessare un solo settore della testa o una sola ciocca.

Le cause principali di capelli crespi e rovinati sono:

Genetica . Questa gioca un ruolo chiave nell’aspetto dei capelli. L’effetto crespo è tipico dei capelli ricci e ondulati, ma lo stile dei capelli dipende dal bulbo pilifero, un tubicino che si forma sul cuoio capelluto, sotto i capelli. Tanto più arrotondata è la forma del bulbo pilifero, tanto più i capelli saranno lisci. Al contrario, quanto più è appiattito il bulbo pilifero e tanto più ricci saranno i capelli. Pensare di eseguire una piega liscia sui capelli ricci onde evitare l’effetto crespo, di conseguenza, non solo è errato, dal momento che l’effetto crespo è determinato dalla forma del bulbo pilifero, ma controproducente perché l’utilizzo di prodotti aggressivi e ferri per i capelli tendono ad aggravare le condizioni preesistenti.

. Ambiente . L’umidità e le temperature atmosferiche in generale determinano condizioni diverse sui capelli. Ad esempio, i capelli ricci potrebbero appiattirsi e i capelli lisci potrebbero addirittura incresparsi, indipendentemente dalla forma del bulbo pilifero. Le fibre dei capelli si compongono di due proteine diverse, che prendono il nome di “ortocorteccia” e “paracorteccia”. Le due regioni assorbono l’umidità in modo molto diverso, la prima potrebbe assorbirla in quantità eccessive e la seconda potrebbe assorbirne poca o non assorbirne affatto. Questa discrepanza distorce le fibre dei capelli che, di conseguenza, possono gonfiarsi molto e dare vita all’effetto crespo.

. L’umidità e le temperature atmosferiche in generale determinano condizioni diverse sui capelli. Danno strutturale dei capelli. Questo fattore è determinato, nella maggior parte dei casi, dall’incapacità del soggetto di prendersi adeguatamente cura dei capelli, lavandoli molto o troppo poco, utilizzando prodotti tossici e aggressivi e ricorrendo a stili e acconciature deleteri per la salute dei capelli, quali treccia, coda di cavallo, chignon, utilizzo di ferri arriccianti o alliscianti.

Il miglior rimedio naturale

Come anticipato nei paragrafi precedenti, sebbene il capello crespo è una condizione tipica di chi ha i capelli ricci o ondulati, ognuno di noi, ad un certo stadio della vita, può ritrovarsi alle prese con dei capelli crespi, difficili da gestire.

Allo stesso tempo, noi tutti sappiamo quanto sia importante curare i nostri capelli e la nostra incapacità, in alcuni casi, potrebbe provocare addirittura assottigliamento e perdita dei capelli.

Il mercato offre soluzioni diverse per la cura e la salute dei capelli, ma è importante puntare su dei prodotti naturali perché si compongono di ingredienti reperiti ed estratti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, per preservarne proprietà e purezza, come Foltina Plus, una lozione in spray, naturale e biologica, progettata e studiata per la cura dei capelli.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta

Per chi fosse interessato ad approfondire, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale si consiglia di usare Foltina Plus nel modo che segue:

lavare e asciugare accuratamente la zona interessata dalla perdita dei capelli e, in ogni caso, assicurarsi che la zona da trattare sia sempre pulita;

spruzzare una quantità moderata di prodotto sulle mani e iniziare a massaggiare delicatamente la zona del cuoio capelluto da trattare, fino al totale assorbimento;

non risciacquare subito dopo il trattamento;

applicare regolarmente due volte al giorno, una la mattina e una la sera.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Foltina Plus è attualmente in promozione stagionale e avrete la possibilità di acquistare due confezioni a 49,00€. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

Per restare aggiornati sull’argomento, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo su come curare naturalmente i capelli che si spezzano.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.