Giacche North Face da uomo: i trend e le promozioni invernali

Le giacche North Face sono l'ideale per la montagna e vanno bene per qualsiasi occasione, anche per tutti i giorni.

Con l’inverno è bene cominciare a comprare dei capi che siano comodi e morbidi, oltre a tenere caldo in questo periodo dell’anno. Le giacche North Face sono sicuramente il modello dell’anno da avere assolutamente in quanto si tratta di capi all’avanguardia e adatti a tutti. Ecco i modelli migliori e alcune delle promo invernali per poterli comprare e approfittare d’importanti offerte.

Giacche North Face Uomo

Sono capi perfetti per il periodo invernale e il marchio si distingue per una certa particolarità e linea molto accogliente e comoda per il sesso maschile. L’azienda ha origini statunitensi e nasce intorno alla metà degli anni Sessanta a San Francisco, per la precisione, in California e sono capi che si adattano perfettamente alla montagna e a escursioni in questi luoghi.

Man mano che passa il tempo, gli articoli non sono solo adatti al mondo della montagna, ma occupano diversi settori: dall’alpinismo al trekking sino ad altre attività da praticare all’aria aperta.

Diventa poi lo sponsor di grandissime imprese e spedizioni affermandosi come leader in questo campo e ambito dell’abbigliamento. Si adatta a ogni condizione, anche a quelle maggiormente avverse e dure.

Un marchio funzionale, affidabile, comodo e caldo che possono indossare tutti i soggetti di sesso maschile, ma anche le donne. Un abbigliamento da indossare, non solo per la montagna, ma anche altre attività, come una passeggiata in centro o luoghi come l’ufficio. Sono giacche che vestono molto comode e confortevoli.

I materiali con cui si realizzano le giacche di The North Face sono in poliestere e non danneggiano l’ambiente. Quindi, molto attenti alle cause ambientaliste. Tra i tantissimi modelli a disposizione, sicuramente anche voi potete trovare il modello maggiormente adatto e che risponde alle vostre esigenze e bisogni.

Giacche North Face: trend

Per chi fosse interessato a una giacca di questo marchio, ecco quali sono le ultime tendenze in modo da dare una occhiata per i prossimi capi da sfoggiare in prossimità dell’inverno.

Un capo che continua a dettare moda e tendenze. Uno dei capi di cui è impossibile fare a meno risulta essere il piumino bombato, un capo che richiama il periodo anni 80-90 vintage dallo stile inconfondibile.

Le nuove tendenze del marchio hanno un occhio al passato, ma sempre con lo sguardo rivolto al presente impreziositi da dettagli grafici e al passo con i tempi. La nuova collezione è un mix tra ieri e oggi, passato e presente con colori che variano da tonalità scure ad altre morbide e calde. Sono tantissimi i modelli da uomo da sfoggiare e da cui prendere esempio.

Sono vari i modelli, da quelle impermeabili e particolarmente adatte a un contesto urbano sino ai piumini che sono comodi e resistenti.

La stagione si arricchisce anche di parka e cappotti, non solo sportivi, ma anche eleganti e semplici che si possono indossare anche nella vita quotidiana, eliminano l’umidità e danno calore.

CI sono poi giacche North Face adatte alle condizioni più estreme come il modello Resolve, ma anche Quest, che si adatta molto bene ai periodi di pioggia e umidità, morbida e resistente, oltre a essere molto comoda.



Giacche North Face Amazon

Sul sito di Amazon sono tantissimi i modelli di questo capo che potete acquistare. Hanno ottimi prezzi e sono di buona qualità per sfoggiarle durante i freddi climi invernali. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare altri articoli in merito. Ecco alcune delle giacche North Face da uomo maggiormente apprezzate e richieste dagli utenti del noto e-commerce.

1)The North Face M Evolve II Tri Jkt

Una giacca impermeabile da uomo traspirante e con materiale completamente termosaldato e impermeabile.

La fodera protegge il mento e il collo, si caratterizza per tessuto spazzolato. La chiusura è anteriore centrale con cerniera a velcro. Il cappuccio è regolabile e staccabile con visiera. Dotato di due tasche con cerniera di sicurezza. Disponibile nel colore nero, rosso, verde e blu. Vi accompagna in tutto il vostro percorso. Fa trasparire l’umidità in modo da essere asciutti dentro e fuori.

2)The North Face M Quest Jkt

Il modello Quest si contraddistingue per una giacca impermeabile, traspirante e termosaldato. Molto comoda e perfetta per le condizioni di pioggia e umidità. Il busto è foderato in rete. Il cappuccio è fisso e potete regolarlo come maggiormente vi piace. Disponibile in tantissimi colori. resiste a pioggia, neve e a qualsiasi altra condizione climatica. Fornisce un comfort delicato e ha una finitura idrorepellente. Un giubbino anti vento di ottima qualità.

3)The North Face Mountain Light Shell II

Una giacca impermeabile da uomo realizzata al 100% in poliestere. Disponibile nei colori nero, blu e verde. Protegge dal vento e tiene caldo. L’orlo, polsini e collo a costine trattengono il caldo in modo regolare. Ha le tasche a zip per custodire i vari oggetti.

Oltre alle giacche North Face, ecco alcuni modelli di giacche a vento per la stagione invernale.