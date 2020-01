Olio extravergine Guido1860, quando la qualità incontra l’innovazione

L'olio extravergine di oliva è uno dei simboli italiani. L'idea di reinterpretarlo si deve a Guido1860 di Guido Novaro.



Reinterpretare il settore dell’olio extravergine d’oliva, confidando su alta qualità e innovazione. È la rivoluzione inaugurata da Guido1860 di Guido Novaro, concepita per costituire una ricercata espressione dell’eccellenza. Da ciò hanno origine nuance di sapore dallo stile unico, destinate a deliziare il palato.

Guido1860 propone una fine raccolta di oli d’oliva che rientra a pieno titolo nell’ambito delle italian gourmet excellence. Sono sei le varietà presentate ed esprimono l’attenta attività di lavorazione, in cui sono coinvolte esclusivamente le migliori olive taggiasche e le più apprezzate cultivar italiane.

È la proposta perfetta per ogni realtà della ristorazione che vuole assicurare ai propri clienti solo grande qualità. Ma è indicata anche per gli appassionati di cucina che intendono concedersi il piacere di sapori unici e raffinati. Scegliendo Guido1860, l’olio passa da semplice condimento a tono distintivo del piatto. Un supporto destinato a divenire insostituibile per la preparazione di tantissime pietanze, dagli antipasti ai secondi.

L’eccellenza dell’extravergine d’oliva, l’eleganza dei sapori di Guido1860

Com’è composta, in dettaglio, l’offerta di Guido1860? Come rileva il sito ufficiale www.guido1860.com, il punto nevralgico corrisponde agli oli extravergine d’oliva, cui s’aggiunge una gustosa gamma di prodotti correlati.

Genesi è l’olio extravergine taggiasco di massima qualità. Per realizzarlo vengono impiegate solo le migliori olive di qualità taggiasca, nota ed esclusiva cultivar. Al palato comunica connotazioni dolci ed equilibrate, leggermente mandorlate. L’olfatto viene colpito dal profumo delicato, mentre all’aspetto rivela un caldo color oro. L’extravergine Armonie combina i sapori dell’oliva taggiasca con altre autorevoli cultivar nazionali. È un olio elegante e delicato, consigliato con portate raffinate.

Gustò è un altro olio eccellente. Extravergine, deriva dalla spremitura di sole olive italiane. È il prodotto per chi ricerca un olio molto equilibrato e profumato. Può impreziosire qualunque pietanza, ma si lascia gustare soprattutto a crudo e nella rifinitura di carpacci, grigliate e minestroni. U l’è Bon è l’olio di oliva blend che risponde a ogni necessità correlata al consumo giornaliero, incluse fritture, salse e condimento di verdure.

Toque D’Or rivela le sue doti in particolare nella rifinitura, è un extravergine prodotto utilizzando i migliori extravergini della Comunità Europea. La sesta varietà è Toque, blend sviluppato grazie a raffinato olio di oliva e buon olio vergine di oliva. Si distingue per la sua natura genuina e delicata, ha inoltre un limitato livello di acidità nonché ottima resistenza alle elevate temperature.

Al seducente ventaglio di alternative di oli di oliva, Guido1860 aggiunge altri prodotti correlati. Un’offerta organizzata in salse (pesto genovese DOP, peperoncino piccante in olio di oliva), sottoli (olive taggiasche in olio extravergine), paté e creme (paté di olive taggiasche, paté rosso di pomodori secchi, paté di carciofi e tonno).

Il memoir di Guido Novaro, “Liscio come l’olio”

In “Liscio come l’olio” Guido Novaro ripercorre l’esperienza personale e della sua famiglia, indissolubilmente unita al destino del popolare Olio Sasso, nella realtà dell’olio di oliva. Il memoir descrive la storia di un’eredità andata dispersa: “Mio padre ha avuto in dono un’azienda e l’ha ceduta. Io, senza doni e con qualche errore, mi sono costruito il mio lavoro e la mia vita. Questa è la storia di come un’eredità è stata dispersa”.

Visita ora www.guido1860.com e acquista l’eccellenza Guido1860. Cedi alla tentazione, delizia il tuo palato.