Depuratori d’aria: come funzionano e i benefici

I depuratori d'aria migliorano la qualità dell'aria in ogni ambiente della casa.

Respirare aria pulita in casa, considerando lo smog e l’inquinamento della vita quotidiana, è un desiderio di tantissimi. Un sogno che è possibile trasformare in realtà grazie ai depuratori d’aria, dispositivi che aiutano a respirare un ambiente più salubre. Ecco quali sono i migliori modelli sul mercato e i benefici.

Depuratori d’aria

Ognuno sogna di entrare in casa o in qualsiasi altro ambiente chiuso respirando aria pulita e maggiormente salutare per il benessere di tutti i componenti. Tutto ciò è possibile in quanto sul mercato si stanno diffondendo sempre più i depuratori d’aria. Si tratta di dispositivi elettronici che, come dice il nome, depurano l’aria migliorando in questo modo la qualità della vita.

Un apparecchio che filtra e pulisce l’aria eliminando qualsiasi particella che può essere responsabile di malattie, influenze, ma anche patologie serie, come problemi respiratori o allergie.

A causa di vari fattori, l’aria in un determinato ambiente rischia di essere insalubre portando a sviluppare serie problematiche per tutti, compreso anche i piccoli di casa.

Per evitare questi inconvenienti, è bene dotarsi di un depuratore d’aria. In commercio sono tantissimi i modelli che si differenziano per forme e dimensioni, ma prima è necessario capire quali sono le esigenze e cosa si cerca in un apparecchio di questo tipo. Al momento dell’acquisto, sono diversi i fattori da considerare.

La potenza è fondamentale e bisogna valutarla in base alla grandezza della stanza da depurare. Alcuni modelli depurano stanze di 10 o 20 metri quadrati e altri si adattano ad ambienti più grandi o piccoli a seconda delle dimensioni. Un altro aspetto da valutare è sicuramente il consumo.

Per chi vuole risparmiare, meglio optare per un modello con filtro Hepa. Alcuni modelli emettono profumi nell’aria, mentre altri la ripuliscono da germi, batteri e anche virus.

Ci sono poi modelli che, oltre a depurare l’aria, fungono anche da umidificatore eliminando qualsiasi tasso di umidità.

Depuratori d’aria: benefici

Avere un apparecchio del genere in casa risulta fondamentale in quanto l’aria è molto più salubre e si evitano tantissime allergie o raffreddori. I vantaggi dei depuratori d’aria sono tantissimi e sicuramente non ne potete più fare a meno appena lo avete comprato. Sono molto diffusi e sempre più presenti nelle case proprio perché migliorano la qualità dell’aria.

Filtra qualsiasi particella presente nell’aria in modo da ridurre il rischio di allergie o altre patologie che sono legate all’apparato respiratorio.

Grazie a questo prodotto, l’aria è aspirata, filtrata e ripulita garantendo un ambiente più sano e piacevole in cui soggiornare. Si consiglia l’uso e l’acquisto di depuratori d’aria per i seguenti motivi:

Allergia alla polvere, pollini e pelo di animali domestici

Asma

Convivenza con altri fumatori

Odori che derivano da lettiere o prodotti per gli amici a quattro zampe.

Un depuratore d’aria in camera da letto permette di migliorare la qualità del sonno riposando bene e garantendo un ambiente salubre in qualsiasi stanza della casa. Inoltre, prima di acquistarlo, cercate di capire se avete bisogno di un apparecchio per tutta la casa o solo per qualche luogo.



Depuratori d’aria Amazon

Per chi è interessato all’acquisto di un depuratore d’aria per stare meglio, sul sito di Amazon sono diversi i modelli da tenere d’occhio.

Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve descrizione dei depuratori d’aria maggiormente richiesti e apprezzati dai consumatori sul noto e-commerce.

1)Himylife purificatore d’aria portatile

Un modello che assorbe gli odori e rinfresca l’aria. Funziona in modo semplice grazie a un pulsante. Ha due modalità, una per il sonno per garantire un buon riposo e l’altra velocità. Garantisce un ambiente caldo e fresco. Il filtro dell’aria può essere usato come aromaterapia con la possibilità di aggiungere alcune gocce di oli essenziali alleviando così la pressione. Silenzioso. Rimuove il pelo di animali domestici, odori, fumo, ecc. In vendita con il 20% di sconto. Di colore bianco.

2)Purificatore d’aria per casa, Tendomi

Potete usare l’app weback dal vostro smartphone per controllarlo in qualsiasi momento anche quando non siete in casa. Potete impostare i programmi ed è compatibile con Alexa e Google Home. Offre ottime prestazioni garantendo aria fresca. Dotato di filtro Hepa che offre una buona purificazione dell’aria in modo rapido. Adatto per camere a letto e soggiorni, oltre che ambienti dalle medie dimensioni. Ha modalità sleep, silenzioso e non disturba durante il sonno.

3)Philips purificatore d’aria AC 1215/10

Rimuove le particelle sottili, gli allergeni e i batteri. Protegge dall’inquinamento. Funziona per via della tecnologia VitaShield IPS e un sistema a filtri multipli. Ha cinque impostazioni di velocità. Un sensore intelligente per monitorare la qualità dell’aria dell’ambiente domestico. In vendita con il 36% di sconto.

Oltre ai depuratori d’aria, i deumidificatori permettono di eliminare l’umidità e respirare meglio.

