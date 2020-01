Le mascherine antismog aiutano a proteggersi dall'inquinamento e le polveri sottili.

Per risolvere i problemi d’inquinamento che stanno rendendo sempre più difficile la salute degli abitanti mettendola a rischio, le mascherine antismog sono sicuramente l’accessorio da possedere. Ecco come funzionano, i modelli e le migliori offerte che sono disponibili sul sito di Amazon.

Mascherine antismog

L’inquinamento sta diventando un problema sempre più serio e difficile, non solo per l’ambiente e i danni che comporta, ma anche per le persone che lo vivono e respirano ogni giorno. Proprio per proteggersi da queste particelle, l’uso delle mascherine antismog è diventato fondamentale. In Italia sempre più persone, quando viaggiano o camminano in strada, indossano questo tipo di maschera.

Si tratta di accessori utilissimi per filtrare le sostanze nocive che si trovano nell’aria ed evitare che causino danni all’apparato respiratorio.

Le mascherine antismog che si trovano in commercio hanno forme e dimensioni diverse e sono classificate in base al diametro delle particelle che lo bloccano. Ogni mascherina ha il suo impiego e uso diverso. Non tutte sono uguali e bisogna cercarne una che si adatti al volto e che non abbia spazi vuoti.

Per chi non lo sapesse, le mascherine antismog sono di due tipi:

Usa e getta: si usano solo per un periodo di tempo, ovvero fino a quando non permettono una respirazione che sia adeguata. Chi vuole acquistare una mascherina di questo tipo, deve tenere conto della durata e anche dell’ambiente in cui decide di usarla

Con filtro intercambiabile: durano parecchio tempo, ma hanno bisogno di essere sostituite al momento opportuno. Hanno un costo maggiore, durano di più e dal punto di vista estetico sono molto ben curate.

Perché sia efficace, deve adattarsi perfettamente al volto e fare in modo che l’aria che si respira passi direttamente attraverso il filtro.

Mascherine antismog: modelli

Dal momento che in commercio ce ne sono tantissime ed è difficile scegliere quella più adatta a un particolare contesto, come appunto, lo smog, ecco alcuni dei modelli maggiormente affidabili e consigliati. Alcune mascherine antismog hanno tantissimi elastici da far passare dietro la nuca, mentre altre non ne presentano neanche uno.

Poiché non tutte sono uguali, per funzionare in modo efficace devono essere certificate. La normativa europea le ha divise nelle seguenti classi:

FFP1 che trattiene circa il 78% di polvere sottili

FFP2: il 92%

FFP3: il 98%.

Alcuni modelli hanno un filtro con carboni attivi che permette di trattenere sia polveri che odori, oltre a neutralizzare alcuni agenti inquinanti e chimici.

Alcune sono mono uso, quindi adatte a essere usate per 10 giorni oppure un mese o in alcuni casi, anche solo per un’ora giornaliera. Chi vuole un modello di mascherina antismog maggiormente robusto e duraturo nel tempo, si consiglia di puntare a quelle con filtro sostituibile.

Infine, ci sono mascherine adatte anche a chi fa sport, magari jogging nel parco. Chi pratica attività fisica e porta gli occhiali, deve optare per mascherine con valvole di espirazione in modo da espellere l’aria per evitare che le lenti si appannino.



Le migliori mascherine Amazon

Per chi è interessato alle mascherine antismog per respirare aria pura, sul sito di Amazon si trovano tantissimi modelli di ottima qualità e a buon costo. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito.

Ecco alcune delle mascherine maggiormente apprezzate e richieste dagli utenti del noto e-commerce.

1)Maschera viso antismog sportiva

Antipolvere e antipolline, perfetta per chi va in bicicletta, scooter o svolge qualsiasi attività all’aria aperta, compreso jogging o anche passeggiate. Molto comoda e aderisce totalmente al viso. Il nasello è regolare per una aderenza completa alla faccia. I materiali sono di qualità, leggeri e inodori. Ha una consistenza comoda e trasparente. Dotata di un filtro extra al carbone che elimina quasi il 98% di particelle, polveri, ecc. Adatta anche da indossare sotto gli occhiali.

2)Maschera antismog by Banale

Il materiale è neoprene, ipo-allergico. Si adatta al viso grazie alle sue forme e alla parte inferiore che consente di allacciarla dietro la testa. Dotata di un filtro panno, due valvole che permettono di respirare in maniera corretta evitando l’eccessiva calura e sudorazione. Si consiglia di cambiare i filtri ogni tre mesi in modo che sia efficace nel lungo periodo. Rispetta le norme di sicurezza della classe FFP2. Ha un design compatto e adatta per chi si sposta nel traffico. I materiali sono morbidi e dona una ottima protezione senza rinuciare al comfort.

3)Tucano urbano maschera antismog

Dotata di filtro elettrostatico a carbone attivo con caschi. Molto facile da aprire e chiudere, anche con una sola mano. Ottima protezione contro polveri fini e solvente. Le recensioni parlano di un ottimo prodotto adatto per vento e smog.

Le mascherine antismog aiutano anche a proteggersi dal Coronavirus che sta preoccupando molte persone.

