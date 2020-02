Costume di Carnevale per bambine: i migliori

Da Elsa a Minnie, ecco tutte le idee per il costume di Carnevale per bambine.

Sono già tante le città e i paesi d’Italia che si stanno preparando ad allestire e preparare i carri allegorici in vista del Carnevale. In occasione di questa festa, le mamme pensano a quale costume di Carnevale per bambine possa essere il più adatto. Ecco alcune idee e suggerimenti, anche in base alle ultime tendenze e cosa propone Amazon.

Costume di Carnevale per bambine

Con l’arrivo del Carnevale, la festa dei coriandoli e dei travestimenti, i genitori cominciano a pensare a quale costume sia più adatto alle bambine per trasformarsi. Non è mai facile scegliere il costume, ma con un po’ di creatività e fantasia, potete trovare l’abito adatto per vostra figlia in modo che si diverta. Il design, la qualità e la taglia sono fondamentali, quindi concentratevi su questi aspetti.

Evitate, se possibile, di ricorrere a figure che richiamino il modello violento o personaggi spaventosi.

Molto importante che la bambina scelga un modello e un costume che le permetta di valorizzarsi e di prendere ad esempio il personaggio di cui vuole indossare i panni. Un costume di Carnevale per bambine deve essere in linea con la sua età, di qualità e avere un design che sia creativo.

I modelli di costumi di Carnevale per bambine sono tantissimi e sceglierne uno adatto può essere particolarmente difficile. Proprio per questo motivo, ci sono alcuni aspetti che è importante considerare e valutare al momento dell’acquisto. Scegliete un costume che sia appropriato all’età della bambina.

Si consiglia di puntare su un costume di Carnevale per bambine molto colorato e che s’ispiri ai personaggi dei suoi cartoni animati preferiti.

Da Frozen passando per Peppa Pig sino ad arrivare a Masha, sono tantissimi i modelli da cui farsi ispirare e, tra tanti, riuscite a trovare il costume adatto affinché il bambino si diverta.

Costume di Carnevale per bambine: i trend

Per le mamme che non sanno quale travestimento sia il più adatto, soprattutto se la bambina va alla festicciola di Carnevale dei suoi amichetti, provate a dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da farvi ispirare e trovare il costume che sicuramente le piace e nel quale sentirsi a proprio agio.

Il Carnevale è la festa in cui possono divertirsi con gli amici e anche indossare i panni dei personaggi dei loro cartoni animati preferiti. Martedì grasso cade il 25 febbraio, quindi è bene pensare a quale costume di Carnevale per bambine scegliere.

Per il Carnevale 2020, uno dei costumi più gettonati per le bambine prende spunto dalle principesse del mondo Disney. Quindi, Elsa di Frozen o anche Vaiana di Oceania sono costumi adatti per la vostra bambina.

Impossibile non citare LadyBug con il suo costume da coccinella oppure Lol Surprise, un personaggio che le bambine amano in modo particolare. I costumi della famiglia de Gli Incredibili, come Violetta per avere i suoi super poteri oppure potete puntare sulla principessa unicorno, un’altra delle ultime tendenze di questo Carnevale.

Infine, non possono mancare i costumi super classici che piacciono sempre molto, a cominciare dalla gattina, l’infermiera oppure la mamma o ancora la cagnolina. Sono talmente tanti i modelli che ogni bambina può trovare quello che più le piace e soddisfare così i suoi gusti.



Vestiti Carnevale per bambine Amazon

Per chi ha poche idee, sul sito di Amazon si possono trovare tantissimi consigli e suggerimenti a basso prezzo e di ottima qualità per il costume di Carnevale per bambine.

Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni degli articoli in merito. Ecco il costume di Carnevale per bambine maggiormente richiesto e apprezzato dagli utenti del noto e-commerce.

1)TF1 licenze – i-620794 s – Costume classico Ladybug

Si tratta di un vestito di Carnevale particolarmente apprezzato e tra i modelli di tendenza di questa festa. Un personaggio che fa parte della serie animata di successo Miracolous. Un costume taglia S composto da una tuta e mascherina di colore rossa con pois neri che ricordano una coccinella. La tuta rossa si adatta a diverse morfologie. Un abito adatto al Carnevale o una festa a tema. Molto semplice e attillato il giusto. Ottime proporzioni.

2)URAQT Elsa Frozen costume

Un travestimento adatto per ogni bambina che sogna di essere Frozen, la regina dei ghiacci del mondo Disney. Di colore blu con strass e strascico a manica lunga. Realizzato in poliestere per un tessuto comodo e morbido, oltre che particolarmente lucido. Si completa di tutto il necessario: bacchetta, tiara e guanti, orecchini, anelli per essere simile alla principessa dei ghiacci così amata dalle bambine.

3)Christy’s – costume di Carnevale

Un travestimento da ape ballerina che comprende un body attaccato con tutù a righe, un soffice archetto, le ali e una bacchetta. Adatto per bambine di età tra i 3 e i 4 anni. Molto colorato, con accessori e divertente. In vendita con il 2% di sconto.

