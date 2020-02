Tutte le novità 2020 nel settore della videoludica

Con il 2019 da poco archiviato come un anno estremamente importante per il settore del gioco, andiamo a vedere quali saranno le più importanti novità per quanto riguarda il settore del gaming e del gambling, attraverso tutte le anticipazioni degne di note per questo primo segmento del 2020.

Sony sta per annunciare l’uscita della nuova Playstation 5

Come già annunciato l’anno dovrebbe essere caratterizzato sia dalle nuove pubblicazioni, che a partire dal mese di febbraio andranno a verificarsi con una cadenza piuttosto serrata, sia per quanto riguarda le news in merito al discorso di console, piattaforme in uscita. La notizia che riguarda l’imminente uscita della nuova Playstation 5 ha giustamente fatto il giro del mondo, anche se la conferma ufficiale, non è ancora arrivata. Del resto abbiamo imparato a conoscere le strategie commerciali da parte di aziende come Sony, Nintendo e tutti quei colossi che si occupano di gaming, i quali ricercano l’attenzione degli utenti in modi sempre nuovi e sorprendenti, per sfruttare al meglio l’hype mediatico che una notizia del genere si porta in dote. Non è un caso se di tutta risposta è arrivata anche la contromossa di Nintendo, che dovrebbe lanciare una versione Pro della sua ultima console ibrida e grande best seller delle ultime stagioni, in materia di gaming: la Nintendo Switch PRO che secondo i più informati potrebbe essere la risposta della casa madre giapponese a tutte le innovazioni che la nuova Playstation 5 dovrebbe contenere.

Il circuito del gioco online con trend e importanti novità tecnologiche

Poche informazioni che già hanno tenuto banco durante questo primo mese del 2020, anno in cui le novità e le innovazioni per gaming e gambling si annunciano essere davvero molte. Prendiamo ad esempio il discorso legato alle sale da gioco dei casinò digitali, con i migliori blackjack online che sono diventati tra i giochi più richiesti del momento simile al baccarat e che risulta molto più utilizzato durante gli ultimi tempi rispetto al poker digitale, in trend negativo durante la seconda parte del 2019, conclusa comunque con dati in crescita per il settore dei casinò digitali. Il settore del gioco online ha subito dei drastici mutamenti, nel corso di questi ultimi dieci anni e a farne in qualche modo le spese, in negativo è stato sicuramente il circuito delle poker room, le quali fino a qualche anno fa costituivano in effetti il vero volano per il successo di un intero settore e in generale per l’industria del gambling. Si tratta in effetti di un cambio di guardia che è stato progressivo, ma piuttosto veloce, visto che nel giro di 5-6 anni le esigenze degli utenti sono radicalmente cambiando, grazie anche al fatto che smartphone e tablet, sono diventati degli autentici punti di riferimento per il discorso dei casinò online, che possono essere giocati attraverso le app per dispositivi mobili.

Le nuove sale da gioco virtuali sono il futuro?

Da un lato abbiamo visto come l’innovazione ha premiato e favorito le sale da gioco virtuali, attraverso giochi rapidi e semplici come ad esempio i videopoker, le slot machine, il bingo e ancora di più la roulette, mentre dall’altro ha sicuramente sfavorito il circuito delle poker room. Non solo, dato che il poker in Italia e nel resto dell’Europa era diventato un gioco molto praticato anche da non esperti e da semplici curiosi, visto che le società di casinò e le poker room erano state brave a sfruttare a pieno il canovaccio della Pokermania e del successo su ampia scala del Texas Hold’Em. I tempi sono cambiati, in modo lento, ma costante, con altri giochi che si sono creati prima una nicchia significativa, infine il loro spazio è diventato sempre più ampio e basato anche sugli utenti curiosi che volevano provare un gioco senza dover diventare esperti, senza essere molto appassionati, per vedere di che cosa si trattava.

Il gioco si sviluppa direttamente per dispositivi mobili oggi

La stessa cosa che oggi capita con tutti quegli utenti che, nel campo del gaming, testano i nuovi giochi, sicuri best seller di domani, che già possono essere giocati attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet. Proprio per questo motivo Nintendo e Sony, stanno lavorando su un nuovo modello di console, che possa veramente guardare oltre e dare filo da torcere alla realtà emergente del player contemporaneo, il quale spesso preferisce giocare diretta ente su iPad e su tutti i tablet che girano su sistema Android. Per il momento sembra aver avuto la meglio quel tipo di utente che predilige il gioco in modalità browser, senza dover scaricare nulla, mentre è chiaro che il profilo dell’utente più geek ed esigente è quello che sta aspettando le nuove mosse da parte di Nintendo e Sony, per fare la sua scelta, tra la Playstation 5 la nuova edizione di Nintendo Switch PRO. Fonti piuttosto attendibili hanno già dato la deadline, che potrebbe essere rappresentata dal prossimo 18 febbraio, con la presentazione ufficiale durante la nuova fiera espositiva che si tiene come ogni anno durante questo periodo dell’anno a New York City.

Considerazioni sulle strategie di marketing odierne

Per quanto riguarda la strategia di marketing, è importante stabilire come durante gli ultimi due anni le cose siano cambiate in maniera netta, visto che è stato studiato come nessun prodotto, sia esso di natura fisica, oppure legato al discorso della videoludica, come una piattaforma di streaming, non necessita di un periodo molto lungo di anticipazione. Si pensi ad esempio al fatto che il nuovo canale di streaming della Disney + sta per essere lanciato anche sul mercato europeo, ma non ha certo ricevuto grande evidenza, né spazio sui canali mediatici tradizionali di informazione e di comunicazione. Questo è un segno evidente che le cose ormai non vengono più annunciate e sbandierate con largo anticipo, come già avveniva durante gli anni precedenti per le serie tv più attese o i film in uscita al cinema, bensì avveniva in uno stretto lasso di tempo, per evitare di dover effettuare campagne di marketing costose e tra l’altro nemmeno molto efficaci. Prediamo ad esempio il discorso della nuova Playstation 5, dove la notizia del rilascio verrà ufficializzata, creando un vero e proprio terremoto mediatico su ampia scala.