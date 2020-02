Tutte le nuove tendenze per i vestiti di Carnevale per bambini

Il Carnevale, una delle feste più attese nel nostro Paese soprattutto da parte dei bambini, quest’anno inizierà il 9 febbraio e finirà il 25 febbraio. E’ uno degli eventi più colorati dell’anno, in cui si svolgono in tutta Italia cortei e sfilate con maschere di ogni tipo e carri allegorici e giganteschi, e in cui si mangiano prodotti preparati con ricette molto particolari come chiacchiere, frittelle e castagnole. A tutto ciò si aggiunge quel tocco goliardico che fa credere che a Carnevale in fondo tutto possa essere accettato e consentito.

Vestiti Carnevale per bambini

Ma sono proprio i bambini coloro che aspettano con più ansia questa festività che non solo porta loro tanta gioia e risate, ma crea anche momenti di gioco e di aggregazione sociale con i loro compagni.

Il travestimento è il momento che loro amano di più di questa festività. Hanno finalmente l’occasione di indossare i panni del loro eroe, di diventare il personaggio cattivo delle loro favole preferite esorcizzando così paure e stati d’animo di timore, di potersi fingere qualcun altro e di mettere sempre più in moto la loro fantasia.

Se provassimo a chiedere a delle bambine quale maschera vorrebbero indossare per Carnevale, nel 90% dei casi la risposta è un vestito da principessa Disney. Solitamente si tratta di un abito lungo, ricco di accessori, particolari luccicanti e una bella corona da mettere sulla testa. Se facessimo lo stesso con i bambini, le risposte più frequenti sarebbero: Hulk, Spiderman o Batman. In generale, possiamo dire che i costumi che restano sempre molto apprezzati e che rappresentano una sorta di evergreen sono il ninja (che consiste in una tunica nera e dei cinturini rossi e verdi), il poliziotto, il ladro, il cowboy, il travestimento di Rapunzel o di Elsa o ancora della dottoressa Peluche.

Vestiti Carnevale per bambini: le novità

Ma quali sono le novità di questo Carnevale 2020 che interessano tanto mamme e bambini? E quali sono i trend dei costumi?

I bambini sono molto affascinate dalle protagoniste del secondo capitolo della saga di Frozen (Il segreto di Arandelle) con i modelli dei personaggi di Anna e di Elsa.

Poi ancora ci sono Pinocchio (che ha visto crescere la sua popolarità anche a seguito della recente uscita del film di Roberto Benigni), il coniglietto Bing amato tanto dai più piccini, il protagonista maschile di Miracolous Chait Noir, il costume da unicorno e poi una tuta tutta rossa abbellita da pois neri di Ladybug, la celebre e amata eroina che difende a tutti i costi la città di Parigi, e infine il nuovo costume super moderno di Spiderman, Far From Home.



Vestiti Carnevale per bambini su Amazon

Nel momento in cui non è possibile recarsi in un negozio per acquistare un costume di Carnevale, potrete avere sempre l’opportunità di sedervi davanti al vostro pc e comperare online.

Amazon è il negozio di ecommerce più fornito e più utilizzato al mondo, dove si possono trovare anche le offerte per i costumi di Carnevale, dal momento che tali articoli rappresentano una spesa non indifferente per le mamme e i papà.

Inoltre, se vi doveste ridurre all’ultimo minuto per l’acquisto, potrete sempre ricorrere ad Amazon Prime grazie al quale sarà possibile ricevere il costume entro 24 ore.

Di seguito si riportano gli articoli più acquistati da parte dell’utente sulla piattaforma online. Si ricorda che cliccando sul singola immagine sarà possibile visualizzare l’intero catalogo Amazon.

1) Elsa Frozen Costume, Set da principessa Elsa con bacchetta, guanti, treccia. Si tratta di uno splendido vestito celeste che farà sentire le vostre bambine come delle vere e proprie principesse, anche grazie ai suoi accessori e particolari.

2) Ragazze Unicorno Elegante Vestito da Principessa. Il corno unico dell’unicorno assieme all’abito da principessa rosa rappresenta uno dei costumi che rappresenta una sorta di evergreen che ha riscosso e tutt’oggi riscuote sempre molto successo.

Rappresenta un modello che ben risponde a chi ricerca uno stile più tradizionale.

3) Tuta Cosplay, Casa di Carta. E’ una delle ultimissime novità, che riprende appunto gli abiti dei protagonisti della serie spagnola ormai celebre in tutto il mondo, la Casa di Carta. Il costume, che si caratterizza per una tuta rossa e una maschera, è adatto sia ai maschietti sia alle femminucce, e rappresenta una buona risposta a chi è alla ricerca dell’originalità e particolarità.

4) Marvel Tutina per bambini. E’ uno di quei modelli che, riprendendo il costume di un supereroe, non passa mai di moda e che rappresenta una garanzia di successo tra i bambini.





