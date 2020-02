Alito fresco e denti puliti: come fare senza dentista

L'alito fresco e i denti puliti sono il segnale di una buona igiene orale. Scopriamo come mantenerla costante senza l'aiuto del dentista.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come avere un alito fresco, prendersi adeguatamente cura della salute del cavo orale nella sua interezza ed avere denti sempre puliti autonomamente, facendo affidamento a risorse naturali, in grado di contrastare e prevenire determinate condizioni, senza dover necessariamente far ricorso all’aiuto del dentista.

Alito fresco e denti puliti

Comunemente noto con il termine di “alitosi“, l’alito cattivo può provocare disagio, imbarazzo e, persino, ansia. A questo proposito, d’altra parte, non è una sorpresa osservare ovunque la presenza di prodotti preposti alla cura e alla salute della bocca, quali, gomme da masticare, caramelle alla menta e via dicendo.

L’alito cattivo può essere il segnale dell’incapacità del soggetto di prendersi adeguatamente cura del cavo orale, cattive abitudini e problemi di salute sui quali è necessario indagare, prima di tutto, per trattarli, in secondo luogo, per porre fine all’alito cattivo.

Attualmente, i prodotti progettatati e sviluppati per la cura e la salute del cavo orale sono numerosi, ma alcuni sono una misura temporanea, altri si rivelano del tutto fallimentari e deludenti.

Scopriamo insieme, dunque, nei paragrafi che seguono, come avere una alito fresco e profumato e come salvaguardare la cura e la salute del cavo orale naturalmente e autonomamente.

Alito pesante: cause

Le cause che ostacolano la presenza di un alito fresco e profumato possono essere numerose. Tra le più comuni si segnalano:

Cibo . La rottura del cibo all’interno della bocca favorisce la proliferazione dei batteri e, di conseguenza, l’alito cattivo. Alcuni cibi in particolare, come cipolla e aglio, una volta digeriti dall’organismo, penetrano nel sangue, raggiungono i polmoni ed influenzano l’alito.

. La rottura del cibo all’interno della bocca favorisce la proliferazione dei batteri e, di conseguenza, l’alito cattivo. Alcuni cibi in particolare, come cipolla e aglio, una volta digeriti dall’organismo, penetrano nel sangue, raggiungono i polmoni ed influenzano l’alito. Igiene orale . Quando questa è scarsa o carente, una delle conseguenze più evidenti e probabili è proprio l’alito cattivo. Oggigiorno, sono numerose le soluzioni che provvedono a questo problema, ma non tutte sono efficaci e funzionali. Nei paragrafi che seguono, ad esempio, vi presentiamo Denta Pulse, un sistema innovativo, a vibrazioni soniche, che esegue una pulizia profonda e completa, come se fosse stata eseguita da un professionista.

. Quando questa è scarsa o carente, una delle conseguenze più evidenti e probabili è proprio l’alito cattivo. Oggigiorno, sono numerose le soluzioni che provvedono a questo problema, ma non tutte sono efficaci e funzionali. Infezioni del cavo orale ed altre condizioni. La rimozione di un dente, la devitalizzazione che inizia a cedere, la carie ed altre condizioni simili sono un ostacolo all’alito fresco e profumato. Prevenire queste condizioni è essenziali per l’alito fresco e la salute del cavo orale nella sua interezza.

Sono cause di un alito cattivo anche la secchezza eccessiva della bocca, l’uso di farmaci e il fumo di sigaretta.



Il miglior sbiancamento lento

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, a volte, semplicemente, l’alito pesante e i denti sporchi sono la conseguenza di abitudini e atteggiamenti, che dovranno necessariamente essere modificati, al fine di tutelare la salute della bocca e del cavo orale, nel suo complesso, e garantire il corretto funzionamento del nostro organismo.

Fino a non molto tempo fa, l’igienista dentale era l’unica risposta ad ogni problema, sia della bocca e sia del cavo orale, in generale.

Oggi, fortunatamente, in parte, per andare incontro alle esigenze economiche degli utenti, in parte, per garantire loro un’autonomia totale nei confronti della cura e la tutela della propria persona, possiamo dire che sono numerosi gli strumenti a nostra disposizione.

Tra le numerose soluzioni che il commercio propone per la cura e la salute di bocca e cavo orale, Denta Pulse si conferma la prima soluzione naturale, progettata e sviluppata per la pulizia autonoma e professionale del cavo orale, grazie alle tre mila vibrazioni soniche di cui si compone, che favoriscono la pulizia persino delle zone più recondite della bocca.

L’utilizzo regolare di Denta Pulse garantisce:

la rimozione della placca e del tartaro , anche quello più difficile da rimuovere, la guarigione delle gengive e denti più bianchi già dopo la prima settimana ;

e del , anche quello più difficile da rimuovere, la guarigione delle e denti più bianchi già dopo la ; l’ eliminazione definitiva di tartaro e placca già dopo la seconda settimana ;

di tartaro e placca già dopo la ; il ripristino del colore naturale sia dei denti che delle gengive già dopo la terza settimana ;

sia dei denti che delle gengive già dopo la ; un sorriso sano e brillante già dopo la quarta settimana di utilizzo.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Denta Pulse si avvale di tre mila vibrazioni soniche che puliscono il cavo orale in profondità, persino nelle zone più lontane e impossibili da trattare con lo spazzolino, grazie alla presenza di tre accessori indispensabili:

lo specchietto , grazie al quale avere una visione migliore del proprio cavo orale;

, grazie al quale avere una visione migliore del proprio cavo orale; due testine , la prima in silicone, per lo sbiancamento dei denti, la seconda in acciaio, per il trattamento di tartaro, placca e ogni altro residuo che il cibo lascia in bocca e negli spazi tra un dente e l’altro;

, la prima in silicone, per lo sbiancamento dei denti, la seconda in acciaio, per il trattamento di tartaro, placca e ogni altro residuo che il cibo lascia in bocca e negli spazi tra un dente e l’altro; una luce LED che, allo stesso modo dello specchietto, darà all’utente la possibilità di avere una visione migliore del suo cavo orale, per una pulizia più accurata.

Denta Pulse è privo di controindicazioni e può essere utilizzato anche nel caso abbiate eseguito dei lavori all’interno della bocca, quali otturazioni, estrazioni, indossiate una dentiera e persino l’apparecchio.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Denta Pulse non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Denta Pulse è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Denta Pulse è in promozione, a soli 49,00 € per un set completo, oppure, 69,00 € per due set completi. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

