Cosa mangiare dopo la palestra: consigli

Cosa mangiare dopo la palestra è molto importante per non vanificare il lavoro appena svolto e i risultati raggiunti. Scopriamo come fare.

Cosa mangiare dopo la palestra è persino molto più importante di cosa mangiare prima della palestra. Tuttavia, la maggior parte di noi si concentra poco sul dopo e molto sul prima. Nei paragrafi che seguono, dunque, scopriremo insieme cosa mangiare dopo la palestra e quale regole seguire per mantenere costante nel tempo il peso forma ottimale.

Cosa mangiare dopo la palestra

Prima di capire cosa mangiare dopo la palestra è necessario capire cosa succede al nostro corpo quando ci si allena, una fase durante la quale il nostro organismo sfrutta le riserve di glicogeno per continuare a funzionare correttamente. Durante questo processo, i muscoli restano carenti di glicogeno e alcune delle loro proteine finiscono con l’essere scomposte e danneggiate. Dopo l’allenamento, dunque, il compito principale dell’organismo è quello di assorbire nuovo glicogeno e ricostruire le proteine muscolari danneggiate.

Come possiamo aiutarlo noi? Semplicemente, assorbimento i nutrienti giusti, ovvero, proteine e carboidrati, allo scopo di facilitare l’organismo nella sua impresa.

Seguire un’alimentazione corretta dopo l’esercizio fisico vuol dire:

riacquistare nuova carica ed energia

potenziare la sintesi proteica muscolare

ripristinare le scorte di glicogeno nell’organismo

Le proteine sono fondamentali per la crescita muscolare ed il potenziamento delle proteine muscolari; i carboidrati, d’altra parte, sono essenziali per riacquistare la forza ed il vigore che l’allenamento ha esaurito.

Cosa mangiare dopo la palestra: cosa evitare

Gli errori che si commettono dopo la palestra, almeno per quanto riguarda l’assimilazione del cibo, sono fondamentalmente due: l’orario (sbagliato) durante il quale si sceglie di consumare il pasto e il cibo che si sceglie di assimilare.

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura del paragrafo precedente, durante l’allenamento, il nostro organismo resta privo di glicogeno e proteine muscolari.

Allo stesso tempo, oltre all’assorbimento di carboidrati e proteine, allo scopo di facilitare il processo che l’organismo intraprende per una nuova produzione, è importante nutrirsi durante l’orario esatto. A questo proposito, gli esperti raccomandano di mangiare entro i 45 minuti dell’allenamento poiché, si ritiene che, superata questa fascia oraria, l’assorbimento di glicogeno sia minore rispetto alla dose necessaria all’organismo per proseguire con il corretto espletamento delle sue funzioni.

Così come è essenziale mangiare i nutrienti giusti dopo l’allenamento, allo stesso modo, è essenziale evitare tutti quegli alimenti che non sono proteine e carboidrati, così da non ostacolare l’organismo nel corretto espletamento delle sue funzioni.

Infine, sia prima che dopo la palestra, è essenziale bere sempre molta acqua.

La corretta idratazione, infatti, mantiene la temperatura corporea ad un livello ottimale e l’organismo in grado di svolgere correttamente le sue funzioni. D’altra parte, il sudore che si verifica subito dopo l’allenamento favorisce la perdita di acqua ed elettroliti. Il loro ripristino è, dunque, caldamente consigliato.



