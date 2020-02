Vestiti Carnevale di coppia: le migliori idee

Da Tarzan e Jane sino a Danny e Sandy, ecco tutti i vestiti Carnevale di coppia da indossare.

Il Carnevale è alle porte con coriandoli, frappe e anche tanti travestimenti da cui trarre spunto per indossare panni diversi dai soliti. Per chi vuole provare qualcosa di diverso, i vestiti Carnevale di coppia sono una ottima idea. Da Jane e Tarzan sino a Romeo e Giulietta, sono davvero tante le idee. Ecco le ultime tendenze e idee in merito.

Vestiti di Carnevale di coppia

Vi hanno invitato a una festa in maschera per festeggiare il Carnevale, ma non sapete come vestirvi. Per chi deve partecipare alla festa in coppia, ma non sa quale costume indossare e la fantasia scarseggia, sappiate che sono tantissimi i vestiti di Carnevale da cui trarre spunto per cominciare a creare il vostro travestimento e divertirvi.

Sono vari i vestiti Carnevale di coppia che si possono comprare o anche affittare per sfoggiarli in occasione di una festa in maschera.

Dagli abiti e maschere che riproducono il Carnevale di Venezia sino a quelli più moderni e originali, ognuno può trovare il travestimento e costume adatto. Si tratta di travestimenti e costumi particolarmente divertenti. Potete trarre spunto dai personaggi del fumetto, del cinema, ma anche da alcune gag o scenette comiche.

Per chi ha un partner o una amica, i vestiti Carnevale di coppia sono un modo per divertirsi e cementificare ancora di più il vostro rapporto d’amicizia. Permettono di divertirvi insieme dando vita alla vena artistica e alla fantasia soprattutto se decidete di realizzarlo da soli. Non è il caso di strafare, perché con pochissime cose e l’occorrente giusto, potete realizzare qualcosa di unico e meraviglioso al tempo stesso.

Un paio di magliette a righe bianche e nere, i pantaloni e i cappelli neri, oltre ai guanti dello stesso colore possono essere una ottima idea per una coppia di ladri.

Con lo stesso abbigliamento, e con un po’ di trucco sul viso potete anche impersonare due mimi. Sono tantissimi i vestiti Carnevale di coppia che vi permettono di divertirvi in questo periodo dell’anno.

Vestiti di Carnevale di coppia: trend e idee

Dal mondo dei cartoni animati alle coppie leggendarie del cinema e della televisione, passando anche per i personaggi dei film o delle serie televisive, sino alle icone del mondo della musica, sono tantissime le idee per i vestiti Carnevale di coppia che potete indossare in occasione di una festa per celebrare questo periodo di coriandoli e colori.

Chi ama le maschere tradizionali in stile Ottocento modello Carnevale di Venezia, non può prescindere da Colombina e Pantalone con i boccoli da dama per lei e nastrini e merletti per lui.

Un altro vestito adatto per le coppie può essere Colombina e Brighella oppure principi e principesse. Per quanto riguarda la modernità, potete optare per due personaggi del momento come William e Kate oppure Meghan e Harry.

Le ultime tendenze in fatto di vestiti Carnevale di coppia puntano anche ai ballerini di tango e flamenco oppure gli hippies in stile anni 70 con pantaloni a zampa d’elefante e figlie dei fiori con collana che rievoca il simbolo della pace. I clown, i campagnoli, i folletti del bosco oppure Minnie e Topolino, i coniugi Flinstones.

Per rimanere in tema con il mondo del cinema, perché non indossare i panni di Danny e Sandy, i de indimenticabili protagonisti di Grease. Bastano dei pantaloni e una giacca in pelle, i capelli cotonati e il gioco è fatto.

Gli appassionati di musica possono indossare i panni di Yoko Ono e John Lennon, i personaggi simbolo di una generazione.



Vestiti di Carnevale di coppia Amazon

Per chi non sa come vestirsi, sul sito di Amazon potete trovare tantissimi vestiti di Carnevale di coppia a bassi prezzi e di ottima qualità. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare i vari articoli in merito. Ecco una breve descrizione di alcuni degli articoli maggiormente apprezzati e richiesti dagli utenti del noto e-commerce.

1)Ilove Fancy Dress – Travestimento anni 20 per coppia

Chi ama quel periodo può sbizzarrirsi indossando questo costume che celebra i ruggenti anni 20. Si caratterizza per abito gessato da gangster per l’uomo e vestito da Charleston per la donna. La giacca da uomo presenta due bottoni e pantaloni elasticizzati, con cappello in feltro nero e striscia bianca satinata, mentre il vestito della donna ha le frange, anche sul cappello.

2)Costumi in maschera di coppia in stile americano

Si tratta di un travestimento da cheerlader e quaterback, giocatore di football. Il vestito da uomo comprende la maglia, le spalline e i pantaloni, mentre quello da donna include un travestimento molto corto senza maniche con i pon pon.

3)Coppia donna e uomo gli artisti

Una delle idee più originali e di tendenza per quanto riguarda i vestiti di Carnevale di coppia del 2020. Si tratta di due mimi con l’abito da donna che include un vestito con bretelle e gonna, mentre il vestito dell’uomo comprende pantaloni e maglietta a righe di colore bianco e nero.

Oltre ai vestiti Carnevale di coppia, ecco quale costume possono indossare le bambine.

