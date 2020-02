Trattamenti per capelli rovinati: le migliori cure naturali

Scopriamo insieme quali sono i migliori trattamenti per capelli rovinati, così da prendercene adeguatamente cura e prevenire consueguenze peggiori.

Trattamenti per capelli rovinati

Esistono tipologie differenti di capelli, sia per stile che per colore, ma tutti noi, ad un certo punto della nostra vita, possiamo ritrovarci alle prese con dei capelli spenti e rovinati. Le cause che determinano un brutto capello possono essere numerose, alcune sono ignorate totalmente, altre possono essere temporanee, altre ancora permanenti. Se, da un lato, una buona parte di queste cause può dipendere da fattori esterni al soggetto interessato, la maggior parte, come avremo modo di appurare dalla prossima lettura, sono la conseguenza di abitudini e atteggiamenti che il soggetto sbagliato mette in pratica regolarmente, più o meno consapevolmente.

Fortunatamente, oggigiorno, sono numerose le soluzioni a nostra disposizione per poterci prendere adeguatamente cura dei nostri capelli ed è importante iniziare subito perché, a lungo andare, i nostri capelli potrebbero spezzarsi, cadere e assottigliarsi.

Scopriamo, dunque, insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i migliori trattamenti per capelli rovinati e come dedicarci adeguatamente alla loro cura e salute.

Trattamenti per capelli rovinati: consigli

Le condizioni atmosferiche, l’alimentazione e lo stress sono cause determinanti nello stile dei capelli. Come accennato anche nel paragrafo precedente, buona parte delle cause che determinano lo stile dei capelli sono indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, ma molte altre possono essere da questi controllate. Così, ad esempio, modificare radicalmente il proprio regime alimentare può voler dire iniziare a prendersi adeguatamente cura dei nostri capelli.

Allo stesso modo, la tendenza a portare alcune acconciature, quali code di cavallo, trecce e chignon, a lungo andare, può provocare una fragilità eccessiva del capello, che inizia così a spezzarsi e a cadere.

Un consiglio che potremmo darvi, ad esempio, è quello di limitare queste acconciature ad occasioni particolari.

Sono cause che determinano lo stile dei capelli anche l’utilizzo di alcuni prodotti, nati per la cura e la salute dei capelli, che sono, invece, esageratamente aggressivi. Come nel caso precedente, anche il loro utilizzo, a lungo andare, potrebbe rendere i capelli fragili al punto di spezzarsi e cadere. Come rimediare in questo caso? Nei paragrafi che seguono, vi presentiamo Foltina Plus, una lozione in spray naturale, progettata e sviluppata allo scopo di prevenire e rimediare alla fragilità dei capelli.

La migliore cura naturale

Oltre ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini e dei propri atteggiamenti, possiamo contare su una serie di soluzioni naturali e biologiche che si preoccupano della cura e la salute dei nostri capelli.

A lungo andare, infatti, questi possono anche iniziare a spezzarsi e a cadere, quindi, come prevenire?

Tra le diverse soluzioni che il commercio propone, Foltina Plus si presenta come la prima soluzione naturale e biologica, prodotta sotto forma di spray, per la cura e la salute dei capelli, perché, al contrario dei prodotti simili, questa interviene direttamente sulla causa responsabile del danneggiamento e la caduta, ovvero, il bulbo pilifero.

Foltina Plus, tra le altre cose, deve poi la sua forza anche all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Priva di controindicazioni ed effetti collaterali, al fine di un risultato ottimale, si consiglia di applicare Foltina Plus nel modo che segue:

lavare e asciugare accuratamente la zona interessata dalla perdita dei capelli e, in ogni caso, assicurarsi che la zona da trattare sia sempre pulita;

spruzzare una quantità moderata di prodotto sulle mani e iniziare a massaggiare delicatamente la zona del cuoio capelluto da trattare, fino al totale assorbimento;

non risciacquare subito dopo il trattamento;

applicare regolarmente due volte al giorno, una la mattina e una la sera.

Foltina Plus è una lozione in spray naturale e biologico perché si compone di principi attivi naturali, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, allo scopo di preservare la salute umana e prendersi cura di tutti i tipi di capelli.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione stagionale e potrete acquistare due confezioni a 49,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

Per restare aggiornati sull’argomento, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo su ogni quanto lavare i capelli.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.