Spider car: recensione sulla migliore macchinina telecomandata

Le macchinine telecomandate sono molto amate e apprezzate dai bambini che si divertono a giocare creando tantissime avventure e sempre alla caccia di emozioni. La migliore macchinina telecomandata che si trova in commercio è Spider car. Ecco come funziona e dove acquistarla per poter giocarci e divertirsi.

Spider car

Si tratta di una macchinina telecomandata considerata rivoluzionaria progettata dall’azienda DMC e adatta soprattutto al divertimento dei più piccoli. Una macchinina che va bene per l’età di qualsiasi bambino ed è la migliore, perché, a differenza di altri prodotti che si trovano in commercio, sfida la gravità permettendo di percorrere superfici varie trasformando i muri e i soffitti in spazi di gioco. È considerata il miglior modello dell’anno sia per le sue rivoluzionarie caratteristiche anti-gravità sia per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Completamente diversa da altre macchinine telecomandate che potete trovare in commercio, in quanto ha una capacità di rotazione fino a 360° senza mai cadere.

Un prodotto di dimensioni piccole e compatte, di colore rosso, che, oltre a essere ruotante, è anche arrampicante. Nonostante sia realizzata in materiale di plastica ABS di ottima qualità, è molto leggera e resistente, oltre che durevole nel tempo.

I bambini si divertono con questa macchinina che si illumina al buio proiettando i colori del rosso e del blu. Insomma, un prodotto perfetto per il divertimento dei piccoli di casa e un ottimo regalo per compleanni o anche Natale.

Spider car, come funziona?

Una macchinina telecomandata che i bambini possono usare senza particolari problemi e con nessun rischio di farsi del male. Per farla funzionare basta usare il joystick e che abbia le pile inserite. Si caratterizza per due modalità di corsa:

La classica tradizionale da effettuare sul pavimento

La super corsa antigravità in quanto questa macchinina telecomandata è in grado di sconfiggere la gravità.

Potete controllarla fino a una distanza di 60 metri.

Dotata di un sistema di ventole che permette alla macchinina di aspirare aria rimanendo attaccata a qualsiasi superficie. Corre a una velocità di circa 7 km orari ed è possibile controllarla per via di un telecomando a infrarossi. Il funzionamento di questo apparecchio è molto semplice, basta adagiarla su una qualsiasi superficie e farla correre azionando l’apposito telecomando.

A seconda dei pulsanti che premete potete lasciare che compia qualsiasi movimento e percorso. Assolutamente adatta ai bambini in quanto è realizzata con un materiale sicuro che non causa problemi o danni al piccolo. Potete ricaricarla grazie al cavo USB. La ricarica dura fino a 30 minuti circa, ma dipende da quanto tempo ci giocate.

Spider car, dove acquistare

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online.

L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 59,90 € per 2 macchinine telecomandate invece di 99,80 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Spider car recensione e testimonianze

Per coloro che hanno ancora dubbi in merito riguardo questa macchinina telecomandata, si consiglia di leggere alcune opinioni in modo da farvi una idea maggiormente dettagliata del prodotto.

Arrivato nei tempi previsti. Ottimo acquisto e regalo per bambini. Non volevo crederci, ma invece sale sui muri senza sporcare o graffiare. (Annalisa)

Ho ordinato questa macchinina come regalo per mio figlio e un suo cuginetto. Ovviamente ho dovuto provarle per essere sicuro che funzionasse. Il prodotto è molto carno. Funziona perfettamente e i colori sono belli accesi. (Tommaso)