Idee regalo San Valentino originali: quali scegliere

Le idee regalo San Valentino sono tantissime e ognuno può trovare il modo migliore per festeggiare.

Mancano pochi giorni e gli innamorati di tutto il mondo sono pronti a giurarsi amore eterno e festeggiarlo con il partner. San Valentino cade il 14 febbraio ed è l’occasione per scambiarsi affetto, tenerezza e anche qualche pensierino. Per chi non sa ancora cosa fare e vuole essere originale, ecco alcune idee regalo San Valentino da cui prendere spunto.

San Valentino

Il 14 febbraio si festeggia la festa degli innamorati. Le coppie celebrano questo santo e l’amore che provano per il partner. Molti ne approfittano per regalare doni, pensieri d’amore, ma anche regali originali e diversi dal solito. Prima che San Valentino diventasse la festa degli innamorati e delle coppie, i romani celebravano il rito di fertilità invocando la divinità Lupercus.

La festa di Lupercus, simbolo di fertilità, non metteva d’accordo tutti, soprattutto la Chiesa che la considerava qualcosa d’immorale, e decise di trovare un sostituto che potesse eclissarlo.

Il santo prescelto è stato San Valentino da Terni, vescovo e martire. In base alla leggenda, Valentino è diventato il protettore degli innamorati nel momento in cui, donando i fiori del suo giardino a una coppia, li ha benedetti facendo in modo che potessero stare insieme per la vita.

Per chi è in coppia e festeggia questa ricorrenza e vuole evitare i soliti cioccolatini o mazzi di fiori, ecco alcune idee regalo San Valentino particolarmente originali. Da un poster con varie immagini e foto che racconti la vostra storia sino a un libro che raccoglie tutte le lettere e le mail che vi siete scambiati oppure un porta fotografie a fumetto con le classiche nuvolette e i commenti da inserire all’interno.

Per chi non ha problemi di budget, una cena in tram con giro della città è una idea molto romantica e altrettanto originale.

Sono diverse le città che offrono questo servizio. Informatevi nella vostra città e cercate di verificare se è fattibile. Una giornata in spa per due con trattamenti benessere e idromassaggi è sicuramente una idea regalo che permette di rilassarvi e godervi momenti di relax insieme.



Idee regalo San Valentino originali Amazon

Per chi non sa ancora cosa regalare al partner in occasione della festa degli innamorati, oltre ad alcuni suggerimenti che sono stati consigliati, tenete d’occhio il sito di Amazon che propone sempre cose originali e diverse dal solito. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare altri articoli in merito. Ecco una breve descrizione di alcune idee regalo San Valentino originali sul noto e-commerce.

1)WisFox Explosion Box, creativo fai da te

Si tratta di una scatola nera dell’esplosione che, appena la si apre, nasconde tante piccole sorprese.

Una confezione regalo con 6 facciate, 5 strati e 12 tasche. Appena aperta, la confezione regalo esplode rivelando tutto l’amore che avete messo all’interno. Potete mettere all’interno della scatola qualsiasi cosa vogliate: orologio, collana, anello, ecc. Molto semplice da usare, potete allegare le foto o anche scrivere qualche pensierino. Il prodotto più venduto della categoria.

2)My digital print cuscino personalizzato

Un cuscino con paillettes con imbottitura che potete personalizzare con la foto del vostro partner. La foto è nascosta e si vede soltanto quando passate sopra la mano. Un cuscino con il quale potete decorare la stanza, il letto o anche il divano. Realizzato in poliestere, mentre la parte posteriore è in morbida pelle scamosciata di ottima qualità.

Al primo posto tra gli articoli maggiormente venduti. Disponibile nei colori oro e argento.

3)Brubaker porta bottiglie

Un porta bottiglia che raffigura una coppia d’innamorati con il cuore in metallo alto 24 cm e largo 13. La saldatura in metallo e un ottimo regalo per le coppie. Adatto sia per le bottiglie di vino che altre bevande. Raffigura l’uomo che porta in braccio la donna con di fronte un palloncino di metallo a forma di cuore e la scritta Love.

4)Foonii 1 paio carino portachiavi

Un porta chiavi staccabile ad anello che raffigura due maialini che si baciano. Realizzato in lega di zinco con corda in metallo. Un prodotto durevole e resistente. Oltre alle immagini dei due maialini, sono anche a disposizione gli elefantini e le balene nei colori nero e oro. Il prodotto più venduto della categoria.

5)Wonderbox cofanetto regalo per San Valentino

Un cofanetto regalo che comprende tantissime attività da fare insieme al partner: dai massaggi alle maschere di bellezza, sino alle aree termali e i percorsi di benessere. Permette l’accesso alla spa, al solarium viso, oltre a tantissimi altri trattamenti da fare in coppia per stare bene e rilassarvi in totale armonia.

Oltre alle idee regalo San Valentino, ecco cosa regalare alla vostra lei in questo giorno speciale.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.