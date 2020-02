Occhiali con lenti progressive: proprietà e il miglior modello

Gli occhiali con lenti progressive aiutano a vedere da vicino e lontano, oltre a completare varie funzioni.

Chi ha problemi di vista sa bene quanto un paio di occhiali possano aiutare a vedere meglio. Gli occhiali con lenti progressive permettono di svolgere qualsiasi tipo di attività senza cambiare ogni volta il modello di occhiale o la lente. Ecco quali scegliere e il modello migliore da avere per la vista, oltre alle proprietà e ai vantaggi di questo prodotto.

Occhiali con lenti progressive

A seconda dell’attività che ognuno svolge, questo modello di lenti tende a cambiare anche in base alla gradazione di cui si ha maggiormente bisogno. Chi sta tante ore a lavorare al computer deve prediligere lenti progressive che permettano una vista migliore da vicino. Gli occhiali con lenti progressive di chi lavora all’aria aperta hanno un’area per la visione da lontano molto ampia.

Per quanto riguarda i materiali, si consiglia di optare per qualcosa di organico che è molto più leggero rispetto alle lenti che sono realizzate in vetro minerale, risultano maggiormente sicure e non vanno incontro a graffi o ad altro che possa danneggiarle.

Inoltre, si usano macchinari di ultima generazione per garantire degli occhiali che siano sicuri e affidabili per chi deve portarli.

Per fare in modo che non si graffino e durino nel tempo, è importante che abbiano un rivestimento indurente che, in caso di occhiali con lenti progressive, solitamente è il Clean Coat. Un trattamento che funge sia da antimbrattante proteggendole dallo sporco, ma anche antiriflesso pensato per chi sta spesso alla guida e compie lunghi tratti con questo mezzo.

La montatura che deve essere piacevole da indossare e comoda da utilizzare è un altro fattore importante nella scelta di occhiali con lenti progressive. Per ciò che concerne la montatura, sceglietene una che si adatti al vostro look, che vi piaccia e con la quale sentirvi a vostro agio dal momento che dovete indossare gli occhiali per molto tempo.

Occhiali con lenti progressive: utilizzi

Per chi ha problemi a vedere sia da vicino che lontano, la lente progressiva è l’ideale in quanto permette una visione ottima.

La lente progressiva è molto comoda in quanto con una sola è possibile compiere tantissime funzioni. Potete guardare da lontano, da vicino per la lettura e il cucito, ed è utile anche da distanza intermedia quale computer, cucinare. Inoltre, non bisogna cambiare occhiali, perché si può utilizzare sempre lo stesso modello.

Le lenti progressive hanno due zone funzionali: da vicino a una distanza di 30-40 cm e da lontano a due o tre metri. Garantiscono e forniscono una ottima visione nitida a qualsiasi distanza. Gli occhiali con lenti progressive sono adatti a:

Miopi che non sono abituati a togliersi l’occhiale per vedere da vicino

Coloro che per fattori estetici non accettano i bifocali

Persone che hanno difficoltà a vedere a una media distanza tra i 50 e i 90 cm.

Ci sono alcune regole per adattarsi agli occhiali con lenti progressive:

Bisogna puntare l’oggetto che volete osservare come fosse un mirino

Mettere a fuoco l’oggetto muovendo la testa con un movimento verticale

Imparare bene i vari movimenti in modo da indirizzare l’oggetto che interessa.

Il periodo di adattamento dura circa 15 giorni a seconda del soggetto.

Si consiglia di seguire le raccomandazioni e istruzioni degli esperti del settore.



I migliori occhiali

Gli occhiali con lenti progressive aiutano a vedere bene e tra i tanti modelli a disposizione, il migliore al momento, secondo il parere di esperti e consumatori, è sicuramente One Power Zoom. Si tratta di lenti progressive di ultima generazione che è possibile autoregolare in base alle proprie esigenze e bisogni. sono lenti che hanno le seguenti caratteristiche:

Molto leggere in quanto il telaio è realizzato in policarbonato

Sono autoregolabili con correzioni che vanno da 0.5 a 2.75

Molto resistenti per via delle asticelle particolarmente flessibili

COn un solo paio di occhiali e una sola lente si possono compiere tantissime attività. One Power Zoom permettono d’incorporare tutte le gradazioni di cui avete maggiormente bisogno.

Si tratta di un prodotto sicuro ed efficace come hanno dimostrato diversi studi clinici in merito. Ogni lente ha al suo interno diverse gradazioni in modo che potete scambiarli con la partner.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Non dispongono di rotelline per regolarli. Sono sufficienti un solo paio di occhiali con lenti progressive per qualsiasi attività: da usare il cellulare a scrivere al computer sino a leggere il giornale o un libro, compilare dei moduli, compreso anche cucinare o guardare la televisione e moltissime altre cose. Permettono di risparmiare e non avete bisogno di nessuna prescrizione per acquistarli. Molto resistenti, di qualità e alla moda e adatti sia per uomini che donne.

Si basano sulal tecnologia Flex Focus Optics e l’occhio sceglie la massa a fuoco in base a quello che si vuole guardare. Sono stati testati e si tratta di un prodotto affidabile come consigliano i migliori esperti del settore.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49,90 € per un paio invece di 79,80 € con spedizione gratuita e lo sconto del 40%. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

