Capelli unti che cadono: cause e come rimediare naturalmente

I capelli unti sono più esposti al rischi di caduta. Nei paragrafi che seguono, scopriamo quali sono le cause comuni e come prendercene cura naturalmente.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause maggiormente responsabili dei capelli unti che cadono, quali sono le opzioni a nostra disposizione per la loro cura e salute e, soprattutto, come prendersene cura naturalmente ed autonomamente, con soluzioni naturali e specifiche.

Capelli unti che cadono

I lavaggi frequenti o poco regolari, l’incapacità di nutrire e prendersi adeguatamente cura della salute dei propri capelli, la tendenza ad utilizzare prodotti chimici dannosi ed aggressivi per i capelli, tra le numerose altre possibilità, possono essere la causa principale di tipologie diverse di capelli, quali, capelli secchi, capelli crespi, capelli unti e via dicendo.

Sfortunatamente, ogni tipologia di capello, ed ovviamente si fa riferimento a quei cappelli fragili, unti e che si spezzano, può aprire la strada a molte altre conseguenze, spesso drammatiche ed irreversibili, prime fra tutte, la caduta.

Dunque, come salvaguardare la salute dei propri capelli? Quali atteggiamenti mettere in pratica e quali abitudini correggere? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Capelli unti che cadono: cause

Ognuno di noi perde almeno un centinaio di capelli ogni giorno. In effetti, questa è una condizione naturale, se non fosse che, in alcuni casi, il ciclo della ricrescita si interrompe, talvolta anche bruscamente, provocando, nel soggetto interessato, un assottigliamento o una caduta dei capelli.

Nel caso specifico dei capelli unti che cadono, capire quali sono le cause della loro caduta, vuol dire, prima di tutto, esaminare le cause generali, responsabili della caduta dei capelli. Seguono le più comuni:

Predisposizione genetica . Avere in famiglia qualcuno che è alle prese o è stato alle prese con la caduta dei capelli vuol dire avere maggiori possibilità di sviluppare lo stesso problema.

. Avere in famiglia qualcuno che è alle prese o è stato alle prese con la caduta dei capelli vuol dire avere maggiori possibilità di sviluppare lo stesso problema. Cambiamenti ormonali . Tipici di ogni stadio della vita, ma soprattutto durante la menopausa e la gravidanza.

. Condizioni mediche specifiche. Tipiche di chi è alle prese con depressione, ansia e stress, ma anche di chi è affetto da disturbi particolari, come, ad esempio, la tricotillomania.

Quando queste cause sono presenti nel soggetto standard possono diventare, a maggior ragione, un fattore di rischio per un soggetto con dei capelli unti e grassi perché questa tipologia di capello è molto più fragile e, di conseguenza, più esposta alla manifestazione del problema.

La caduta dei capelli può dipendere anche da una serie di atteggiamenti sbagliati da parte del soggetto interessato. I prodotti per capelli, che sono invece aggressivi, ed il fumo di sigaretta, ad esempio, favoriscono tale condizione. Come intervenire? Scorpiamolo insieme nel paragrafo che segue.



Il miglior rimedio naturale

A volte, correggere degli atteggiamenti sbagliati e adottare un atteggiamento maggiormente consapevole nei confronti dei prodotti che si usano per la cura e la salute dei capelli può non essere sufficiente ad arrestare una condizione che, nel tempo, è destinata a peggiorare.

Come abbiamo avuto modo di notare, infatti, le cause alla base dei capelli unti che cadono possono essere numerose, temporanee o permanenti, dipendere o meno dalla volontà del soggetto interessato. In casi come questo, cosa si può fare per impedire o contrastare la caduta dei capelli.

Utilizzare regolarmente un prodotto che abbia a cuore la salute dei capelli è fondamentale, ma è preferibile scegliere una soluzione che sia naturale e biologica, così che la salute dei capelli non venga effettivamente compromessa, come Foltina Plus che, tra i numerosi prodotti simili, si distingue, prima di tutto, per la sua capacità di intervenire direttamente sulla causa responsabile dei capelli che cadono, un bulbo pilifero spento e danneggiato, in secondo luogo, per l’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta

Foltina Plus è una lozione in spray, naturale e biologica, studiata per la cura e la salute dei capelli, allo scopo di prevenire e contrastare la caduta dei capelli, da applicare regolarmente, allo scopo di:

avere capelli più voluminosi

avere capelli più curati

avere capelli più lunghi, che non cadono e non si assottigliano

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Ecco come usare Foltina Plus:

lavare e asciugare accuratamente la zona interessata dalla perdita dei capelli e, in ogni caso, assicurarsi che la zona da trattare sia sempre pulita;

spruzzare una quantità moderata di prodotto sulle mani e iniziare a massaggiare delicatamente la zona del cuoio capelluto da trattare, fino al totale assorbimento;

non risciacquare subito dopo il trattamento;

applicare regolarmente due volte al giorno, una la mattina e una la sera.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione e potrete acquistare due confezioni a soli 49,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare, dunque, direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

