Il Premio Oscar o anche Academy Award è il premio cinematografico più prestigioso al mondo. La prima cerimonia di consegna si tenne il 16 maggio 1929, ma non fu un’occasione pubblica, bensì di una cena privata con 270 persone. In quella notte l’Oscar per il miglior film fu assegnato a un film uscito ben due anni prima: “Wings”, pellicola sulla seconda guerra mondiale. La prima trasmissione televisiva nota col nome di Notte degli Oscar avvenne nel 1953. Oggi la cerimonia può essere vista in oltre 200 paesi del mondo.

La famosa statuetta assegnata ai vincitori delle varie categorie si chiama Academy Award of Merit. È placcata in oro 24 carati, è alta 35 centimetri con un valore commerciale di 295 dollari.

Quest’anno si è tenuta la 92esima edizione.

C’è stata una premiazione sorprendente che sicuramente segnerà la storia del cinema con il film Parasite, già Palma d’Oro al Festival di Cannes. Questo film ha vinto anche la statuetta per la migliore regia e la migliore sceneggiatura e per miglior film straniero. Prima di questa edizione la Corea non era mai stata nominata agli Oscar e per quest’anno è riuscita ad ottenere ben quattro statuette in un colpo solo, con la partecipazione per la produzione anche delle donne. Tutto ciò dimostra che Parasite è realmente riuscito a costruire un consenso fortissimo.

Il film Joker, con 11 candidature, è tornato a casa con solo due premi, quello di attore e quello di colonna sonora; 1917 con tre premi, fotografia, effetti visivi e sonoro), C’era una volta a… Hollywood con quelli di attore non protagonista nei panni di Brad Pitt e scenografia; Le Mans ’66 – La Grande Sfida con due Oscar tecnici; The Irishman nessuno.

E’ stata certamente un’edizione frammentata per un’Academy che è stata comunque in grado di unirsi per dare il suo consenso al film Parasite.



1)Joker (blu ray). Si tratta di un film drammatico, incentrato sulla figura dell’iconico villain. E’ la storia di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham: durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte fa il comico di cabaret scoprendo che lo zimbello è proprio lui. Un film che vuole rappresentare un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà.

2)C’era una volta a Hollywood. Il film, ambientato a Los Angeles nel 1969, vede protagonisti Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

Segue le vicende di un attore televisivo in declino Dalton e della sua controfigura che sono vicini di casa di Sharon Tate. La scena finale si caratterizza per una sparatoria in casa di Dalton, il quale recuperato un lanciafiamme, ricordo di un suo vecchio film, la arde viva. Un film carico di colpi di scena, che non potrà non scuotere le corde delle vostre anime.

3)Parasite. E’ la storia di quattro membri della famiglia di Ki-taek, che si trovano ad affrontare un futuro incerto per via della mancanza di un lavoro. Una speranza nasce quando il fihlio Ki-woo, viene raccomandato per un lavoro come insegnante privato. Quando si presenta dalla famiglia dei Park per il colloquio, hanno inizio una serie inarrestabile di disavventure ed incidenti che colpiscono le due famiglie.

4)Le Mans ’66.

La grande sfida. Il film racconta la storica battaglia tra le case automobilistiche Ferrari e Ford per vincere una gara di auto sportive, nota come 24 Ore di Le Mans. Si raccontano le vicende di ingegneri e membri della Ford con il compito di costruire la Ford GT40 con la quale vincere la competizione.

