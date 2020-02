Maschere di Carnevale tradizionali.

Tra pochissimi giorni inizierà il Carnevale, una festa che è simbolo di tradizione nel nostro Paese e che è all’insegna del puro divertimento. In tutte le regioni dello stivale ci sono tantissimi usi e costumi molto caratteristici che spaziano dal cibo a cortei e tanto altro ancora.

In Italia i Carnevali più famosi sono quello di Venezia, datato 1296, che è nell’immaginario collettivo non soltanto degli italiani, ma anche di tantissimi turisti stranieri, e di Viareggio con scherzi, satira e ironia tanto cari ai toscani. Ma ci sono anche quelli di Ivrea reso famoso dalla battaglia con le arance, di Cento che è gemellato al Carnevale di Rio de Janeiro, e di Putignano.

Carnevale è soprattutto la festa dei travestimenti, in cui grandi e piccini indossano le maschere, non solo quelle tradizionali ma anche quelle più innovative che riprendono personaggi di cartoni animati o di serie televisive.

Per quanto riguarda le maschere tradizionali, queste non nacquero per il Carnevale ma per il teatro, in particolare per la Commedia dell’Arte nella metà del Cinquecento, dove si mettevano in scena opere divertenti e coinvolgenti portate sulle piazze e dove gli attori avevano precise caratteristiche come il cavaliere galante, l’avaro, il servo astuto e tanti altri.

Così pian piano quasi tutte le regioni italiane iniziarono ad identificare una loro maschera tradizionale.

Tutti voi conoscete Arlecchino, originario di Bergamo e il cui nome deriva dagli Herlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Il suo vestito è di mille colori ed è stato cucito da parte della madre, poverissima. Si tratta di un personaggio vivace, agile ma anche buono e generoso con gli amici. E’ considerata una delle maschere più amate dagli italiani.

Poi c’è Pulcinella, di origine napoletana, è la più popolare al mondo. Come Arlecchino, è allegro, generoso, vivace, un gran chiacchierone che non riesce a mantenere i segreti. Il suo costume è caratterizzato da un camicione bianco e dei pantaloni larghi bianchi, una maschera nera sul viso e un cappuccio in testa.

Il Dottor Balanzone invece è di origine bolognese.

Fa, in ogni circostanza, la parte del gran sapientone ma in realtà commette tantissimi errori grossolani. Indossa una toga lunga e nera, una giubba e dei pantaloni neri, calze bianche e scarpe nere con un po’ di tacco. Per dare un tocco di credibilità al suo sapere, tiene spesso un libro sotto il braccio.

Pantalone è un vecchio brontolone veneziano che indossa una calzamaglia rossa, un mantello e una cuffia nera come la sua maschera. Lui è molto tirchio e si lamenta in continuazione.

Tra le maschere femminili c’è Colombina, la veneziana bugiarda e civetta, che indossa un corpetto e una gonna a balze, un grembiulino con tasche dove mette i bigliettini d’amore, e sul capo il fazzoletto tipico delle cameriere.

A Milano, troviamo Meneghino, il cui nome è diminutivo di Domenico.

Si diverte a deridere i difetti degli aristocratici ed ha un costume simile a quello del torinese Gianduia tranne per le calze a righe orizzontali.

Gianduia è il torinese furbo e allegro, che indossa una parrucca con il codino all’insù, un giubbotto marrone, un cappello a tre punte, un panciotto giallo e le scarpe con la fibbia.



