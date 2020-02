Costo rinoplastica: le informazioni e i metodi alternativi

Il costo di una rinoplastica varia in base a numerosi fattori. Scopriamo insieme come farci un'idea e le modalità di svolgimento dell'operazione.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, qual è il costo di una rinoplastica, come si svolge l’intervento chirurgico, quali sono i rischi e le conseguenze potenziali e in quali casi è effettivamente necessario eseguirla poiché, com’è facile intuire, l’intervento chirurgico non è esattamente considerato un intervento di routine.

Rinoplastica

La rinoplastica è un intervento chirurgico che si esegue allo scopo di modificare la forma del naso. Le ragioni che spingono una persona a scegliere di affidarsi alla rinoplastica possono essere numerose, da quelle fisiologiche a quelle estetiche, con l’obiettivo, in ogni caso, di migliorare l’estetica del naso e la respirazione.

La parte superiore del naso è formata da ossa, la parte inferiore da cartilagine. La rinoplastica modifica le ossa, la cartilagine e la pelle del naso, individualmente, oppure, contemporaneamente.

Il modo migliore di eseguire la rinoplastica è quello di affidarsi ad un chirurgo competente, che sappia valutare l’effettiva necessità di una rinoplastica e che sia in grado di studiare la forma del viso perché, in fin dei conti, non è improbabile il rischio di ritrovarsi poi con un naso che non sia in armonia con i lineamenti del vostro viso.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quando la rinoplastica è necessaria, le conseguenze ed il costo nella media.

Costo rinoplastica

La rinoplastica si esegue allo scopo di modificare la forma e l’aspetto del naso, poiché ne modifica forma, dimensione e struttura, per ricostruire il naso dopo un incidente e deformazioni di varia natura ed entità, per correggere dei difetti di respirazione, nel complesso, per migliorare la respirazione.

Come ogni intervento chirurgico che si rispetti, nonostante le precauzioni e la capacità del chirurgo, la rinoplastica presenta rischi e complicanze, che possono essere:

sanguinamento

setticemia

reazioni allergiche all’anestesia

intorpidimento permanente della zona trattata e quella circostante

difficoltà a respirare con il naso

cicatrici permanenti

perforazione del setto nasale

dolore, decolorazione e rigonfiamento persistente del naso

necessità di un nuovo intervento chirurgico, ad esempio, per modificare ulteriormente la forma del naso, se la prima operazione non corrisponde alle aspettative.

Oltre a non essere esente da rischi, la rinoplastica ha anche un costo economico non indifferente.

Alcune indagini stimano che, in Italia, il costo di una rinoplastica, nella media, sia pari ai 5.000 €. Il costo dell’operazione varia dalla struttura alla quale ci si affida, la zona di residenza e la necessità (o meno) di eventuali interventi aggiuntivi.



Costo rinoplastica: alternative

Com’è facile intuire, la rinoplastica è indicata nei casi esclusivamente necessari. Fortunatamente, per i soggetti alle prese con problematiche lievi, come, ad esempio, i soggetti che desiderano modificare l’aspetto del proprio naso a fini puramente estetici, esistono soluzioni naturali, sicure per la propria salute, prive di controindicazioni e a costo contenuto.

Tra le numerose soluzioni che il mercato propone, senza ombra di dubbio, spicca per la sua efficacia Rhino Correct, un correttore nasale, realizzato in silicone medico anallergico, in grado di modificare gradualmente e senza provocare alcun disagio, di pochissimi millimetri al giorno, la struttura, la forma e la dimensione del proprio naso, per un risultato finale soddisfacente e in armonia con i lineamenti del proprio viso.

Se, indossato regolarmente, una volta al giorno, Rhino Correct garantirà:

la correzione dei difetti estetici lievi del naso

del naso una migliore armonia tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso

tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso la correzione del naso all’insù , della gobba e del cosiddetto “ naso a patata “

, della e del cosiddetto “ “ una riduzione minima della dimensione del naso

del naso una struttura nasale più raffinata

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto come il correttore nasale ufficiale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di non usare Rhino Correct nel caso abbiate subito un infortunio al naso, vi stiate riprendendo da un’operazione al naso e nel caso stiate utilizzando rimedi alternativi perché, come specificato anche dalla casa di produzione del prodotto, Rhino Correct garantisce un risultato sicuro esclusivamente nel caso in cui si rispettino le sue regole rigorosamente. Infine, si consiglia di indossare Rhino Correct per 15 minuti al giorno, unicamente durante i momenti di pausa e di fare una pausa di almeno una volta alla settimana per consentire al vostro naso di adattarsi al cambiamento.

Rhino Correct è un correttore nasale unicamente progettato per la correzione dei difetti fisici lievi del naso, allo scopo di consentire al soggetto interessato, alle prese con un’immagine di sé che non accetta, che mina le sue capacità e le modalità di rapportarsi con il prossimo, in modo tale da riprendere in mano la propria vita e riacquisire quella fiducia in se stesso che la cattiva immagine di se stesso gli aveva fatto perdere nel tempo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali.

Rhino Correct è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la vostra confezione, sarà sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, facendo bene attenzione a non tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Rhino Correct è in promozione temporanea a 49,00 € invece di 79€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così in contanti, direttamente al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Per restare aggiornati sull’argomento, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo su come avere un naso alla francese senza chirurgia.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.