Le sedie da giardino danno un tocco in più e abbelliscono questa area della casa.

Oltre all’arredamento della zona interna, chi ha un giardino deve anche pensare a quali abbellimenti apportare per migliorare questa area. Dai tavoli alle amache, ecco alcune delle migliori sedie da giardino in cui ospitare amici e parenti durante la primavera e le belle giornate.

Sedie da giardino

Prima di arredare il giardino, quindi la zona esterna della casa, è fondamentale pensare a quali mobili e complementi d’arredo sono necessari. Dai tavoli sino alle sedie, tutto è utile per migliorare questo aspetto della casa. Cercate di valutare bene sia lo spazio che avete a disposizione, ma anche gli stili d’arredamento in modo da prendere la decisione giusta per il vostro giardino e la casa.

Prima di tutto, ci sono alcuni elementi che bisogna valutare al momento dell’acquisto.

Optate per modelli che siano in grado di resistere agli agenti atmosferici, come l’acqua e il sole, in quanto rischiano di deteriorare i tessuti e anche le strutture presenti. La plastica e il metallo sono i materiali migliori, soprattutto perché il secondo non si ossida. Evitate le sedie da giardino in acciaio inox, in quanto troppo pesanti e scomode.

Nella scelta delle sedie da giardino, bisogna fare in modo che lo stile di questo complemento d’arredo sia in linea con il resto della casa. Uno stile essenziale oppure country deve essere alla base anche delle sedie da giardino. Prendete bene le misure optando per elementi che non ingombrino o appesantiscano troppo l’ambiente.

Le sedie da giardino sono importanti per rilassarsi, ma anche per leggere un buon libro e stare insieme ad amici e parenti nelle belle giornate oppure per mangiare all’aperto.

Potete scegliere delle sedie che si abbinino al tavolo o al resto del mobilio oppure cambiare completamente e giocare con i contrasti se amate osare.

Sedie da giardino: trend

Per chi non sa quale complemento d’arredo optare per il proprio giardino, date una occhiata a delle riviste di giardinaggio che propongono sempre le ultime tendenze in modo da essere alla moda anche per quanto riguarda questa parte della casa. Per chi cerca qualcosa di particolare, le sedie da esterno reclinabili sono l’ideale in quanto permettono di trovare la posizione adatta per qualsiasi attività, compreso avere una buona tintarella.

I modelli sono tantissimi e si differenziano per design, struttura e anche comodità. Le sedie da giardino possono essere grandi, piccole, a sdraio, dondolo o anche avere la forma di uovo.

A seconda del vostro gusto, potete scegliere il modello che più vi aggrada. Inoltre, si distinguono tra fisse e pieghevoli. Le fisse occupano uno spazio preciso, sono robuste e resistenti.

Le sedie da giardino pieghevoli sono quelle maggiormente apprezzate e preferite dai consumatori. Inoltre, potete metterle in un ripostiglio per evitare che prendano polvere o ingombrino. Potete anche trasportarle in macchina e usarle per il campeggio o un picnic all’aperto. Sono molto leggere rispetto a quelle fisse, quindi stabili e solide.

Un’altra differenziazione è sicuramente il materiale: dalla plastica non particolarmente resistente e durevole nel tempo sino alla resina che resistono alle temperature. Vi sono poi modelli in metallo di tipo pieghevole, sino a quelle in legno adatte per il giardino in quanto molto eleganti e raffinate, oltre a essere perfette per uno stile più rustico.

Sedie da giardino Amazon

Per chi è intenzionato ad abbellire il proprio giardino, non può fare a meno di questo complemento d’arredo che è possibile trovare sul sito di Amazon che propone sempre tantissimi modelli con ottime promozioni.

Cliccando sulla foto è possibile visualizzare gli articoli in merito. Ecco una breve descrizione di sedie da giardino molto apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Leisure zone, Zero Gravity

Si tratta di una sedia da giardino pieghevole, reclinabile, quindi comodissima con capacità massima fino a 100 kg. Il lettino si può reclinare tra i 30° e i 90°. Sono realizzate in acciaio, con il cuscino poggia testa che è possibile regolare. Semplice da riporre e in acciaio inox. Il cuscino permette di riposare garantendo un ottimo comfort e relax.

2)Chicreat, sedia sdraio pieghevole

Perfetta per rilassarsi o intrattenere gli ospiti, che sia in giardino, terrazzo o anche balcone. Lo schienale è regolabile per garantire il massimo comfort. La struttura è in alluminio con tessuto imbottito. Ha un rivestimento ecosostenibile per proteggerlo dal sole e dalla pioggia e da qualsiasi altro evento atmosferico. Molto robusta e solida. Il prodotto più venduto della categoria.

3)Vanage sedia a sdraio pieghevole

Una sedia pieghevole da esterno ideale anche per escursioni al mare o in campeggio. Ha un mecccanismo pieghevole in modo da aprirla e chiuderla velocemente. Potete riporla anche in spazi stretti quando non serve. Schienale reclinabile e struttura in alluminio. Resiste agli agenti atmosferici. Disponibile nel colore grigio e nero, dotata di braccioli per essere comodi.

Oltre alle sedie da giardino, potete completare questa area con dei bellissimi gazebo.

