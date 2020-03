Televisori 4k: gli ultimi modelli e offerte

I televisori 4k permettono immagini e colori chiari come al cinema.

Un oggetto che, negli ultimi anni, ha subito diverse evoluzioni dal punto di vista tecnologico, è sicuramente il televisore. Sono tantissimi i modelli, tra cui i televisori 4k che hanno immagini grandi e colori ancora più nitidi. Ecco tutte le ultime novità in merito e quali promozioni approfittare per comprarlo e averlo in casa.

Televisori 4k

Sono le televisioni che vanno per la maggiore in questo momento dell’anno. Solitamente 4k fa rima con smart tv, il che significa che la maggior parte dei contenuti con questo tipo di risoluzione è disponibile su varie piattaforme di streaming online, quali Netflix, Youtube, Amazon Prime Video, ecc. Per chi è alla ricerca di televisori 4k sappiate che ci sono alcune caratteristiche da valutare al momento dell’acquisto.

Innanzitutto, molti consumatori prediligono questo modello di televisore in quanto ha una risoluzione di 4 volte superiore rispetto a normale display.

Ha 8 milioni di pixel rispetto ai 2 del Full HD e le immagini, i dettagli hanno una intensità migliore simile a quella di uno schermo cinematografico. Si tratta di una risoluzione standard in cui cambia anche il classico concetto di guardare la televisione.

Oltre ai contenuti di Netflix e Youtube, che sono due delle piattaforme online più famose, si possono guardare anche tantissimi contenuti in blu ray, il tutto a un prezzo ragionevole senza spendere cifre esorbitanti. I televisori 4k comprendono la funzionalità gaming per giocare alla console e divertirsi con gli amici.

Inoltre, grazie ai televisori 4k è possibile collegarsi sia tramite il wifi, ma anche con cavo Ethernet. Potete navigare in rete, scaricare le app. In questo modello di televisione non sempre è necessario il decoder, se il televisore ha già alcune caratteristiche in possesso.

Guardare un programma o un film cambia completamente la prospettiva.

Televisori 4k: modelli

Orientarsi nel mondo di questo tipo di televisori non è facile considerando che sono tantissimi i modelli in circolazione. Ci sono tipologie di televisori 4k che prediligono un maggiore dinamismo dell’immagine e senso del realismo sino ad altri che non hanno bisogno di tante impostazione per ottenere una resa adatta e ottimale.

Samsung e Sony sono i marchi che maggiormente prediligono i consumatori quando si tratta di televisori 4k dal momento che sono sinonimo di garanzia e affidabilità. Per chi vuole risparmiare, meglio puntare sul modello TCL oppure LG. Il telaio cambia, in quanto ha una lunetta in metallo meno opaca. L’estetica è regolare e affilata, mentre i bordi sono diritti e grossi.

Uno dei migliori modelli di televisori 4k è l’Hisense, ottimo per il prezzo.

Ha una ottima qualità sia delle immagini che dei neri profondi, luminosità ottimale e vasta gamma di colori. Il modello The Frame di Samsung non sembra un televisore, bensì un quadro da appendere e appoggiare come fosse un dipinto da ammirare.

Non si tratta solo di una innovazione hi-tech, ma di un vero e proprio abbellimento artistico. La tv Oled che riproduce le immagini come il cinema è un modello disponibile in commercio. Disponibile in diversi formati e permette di sentirsi perfettamente al centro dell’azione. Coniuga qualità, design e audio. Sono tutti modelli di televisori 4k che offrono una immagine accurata di colori e di audio per una totale immersione in quello che state vedendo.

Televisori 4k Amazon

Per chi è intenzionato a cambiare il proprio televisore, sul sito di Amazon si possono trovare varie promozioni e sconti.

Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni modelli di televisori 4k che si adattano alle vostre esigenze e bisogni. Ecco una breve descrizione di alcuni televisori di questa risoluzione tra i più apprezzati e richiesti dai consumatori.

1)Samsung UE55RU7450UXZT

Un marchio e modello particolarmente apprezzato in una variante di colore argento a cui si aggiunge il telecomando Premium Star Remote e tecnologia di controllo dell’immagine. Una esperienza visiva nettamente superiore. I colori sono vibranti e le immagini cristalline. Velocità di azione. Ottimo il contrasto tra l’audio e colore per una esperienza ottima. Qualsiasi contenuto vogliate è a portata di mano grazie al telecomando.

2)Samsung Tv QE43LS03RAUXZT The frame 2019

Un modello da 43” di colore nero che impreziosisce il vostro spazio con un tocco d’arte perché sembra un quadro più che un vero e proprio televisore. ha un processore 4k e un pannello Qled per godersi le immagini in ogni minimo dettaglio. permette di arredare il salotto grazie al tocco di eleganza e design. Potete connetterlo a qualsiasi dispositivo.

3)Tv HD 43 pollici

Un televisore di alta definizione dal design elegante e i bordi ristretti. Molto semplice e dona immagini chiare e nitide. I materiali sono di fascia alta. La luminosità s’integra con il cambiamento dell’immagine. Riconosce la maggior parte dei dialetti grazie alle operazionii vocali multifunzione. Schermo di grandi dimensioni e colore straordinario.

Oltre ai televisori 4k, anche i 40 pollici sono ottimi modelli da valutare.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.