Il profumo ai feromoni maschili: benefici

Il profumo ai feromoni aiuta ad attirare e attrarre.

Il profumo, si sa, è una ottima arma di seduzione. Il profumo ai feromoni maschili cattura l’attenzione, ma come funziona davvero ? Quali sono i benefici che apporta?

Profumo ai feromoni

Prima di tutto, per chi non lo sapesse, i feromoni sono delle sostanze chimiche che inviano dei segnali ad altri, in questo caso, al sesso femminile, innescando delle risposte sessuali che possono essere molto potenti. Il corpo emette feromoni tutti i giorni. Sono segnali captati da un organo all’interno del naso che rileva il feromone inviando un segnale di risposta sessuale a quella parte del cervello che governa le pulsioni e gli istinti primordiali. Chi produce più quantità di feromoni ha maggiori probabilità di attrarre e attirare l’altro sesso.

I feromoni non hanno degli odori particolari.

Il profumo ai feromoni può avere delle fragranze speciali che migliorano gli effetti e anche i risultati. Il profumo e il feromone funzionano in modo diverso. Il primo migliora l’umore, mentre il feromone stimola la reazione chimica e, quindi, maggiori emozioni e sensazioni.

Ogni profumo corrisponde a determinate caratteristiche. Alcuni profumi aiutano a essere maggiormente attraenti e seducenti, mentre altri sono per i momenti intimi oppure quando si è alla ricerca di un nuovo partner.

In base a degli studi che sono stati effettuati, i feromoni aiutano ad aprirsi maggiormente, a condividere, a essere più aperto agli altri, sicuro di sé e anche attraente, oltre che particolarmente carismatico. Facilitano le conversazioni stimolando certi desideri e repulsioni che aspettano di essere esternate.

Profumo ai feromoni: benefici

L’amore è una questione chimica e l’olfatto riesce a captare i feromoni che sono, appunto, delle molecole, invisibili, prodotte dalle ghiandole che si trovano nelle zone maggiormente erogene, quali ascelle, capezzoli.

Nelle specie animali, gli odori, annusarsi tra simili è fondamentale per conoscersi e facilitare in questo modo la comunicazione.

Nel mondo umano, gli odori sono altrettanto importanti e permettono di riconoscersi gli uni agli altri. I feromoni giocano un ruolo importante in quanto permettono di entrare in contatto con il mondo intorno facilitando la comunicazione, l’approccio e anche il corteggiamento tra i sessi. Il profumo ai feromoni ha proprio il compito di aumentare il potere seduttivo ed essere maggiormente aperti e comunicativi verso l’altro sesso.

Sempre in base a degli studi che sono stati condotti, si può dire che il profumo ai feromoni funziona davvero ed è estremamente efficace, oltre che apportare vantaggi e benefici. Sono formulati in base a diversi utilizzi nel corso della giornata in modo da ottenere l’effetto che maggiormente desiderate e volete.

Il miglior profumo ai feromoni

Il profumo ai feromoni, come si è visto, risulta particolarmente attrattivo e attraente.

Il prodotto migliore, tra i tanti che si possono trovare in commercio, è sicuramente Alluramin, un profumo che ha le seguenti caratteristiche e proprietà:

Permette una chimica istantanea e immediata

Aumenta la possibilità di avere più sguardi, appuntamenti e, quindi, maggiore contatto fisico.

Grazie ai suoi benefici riscontrati è riconosciuto e definito come il profumo ai feromoni maschile ufficiale. Per chi fosse interessato, può cliccare qui o sulla seguente immagine

In base a un recente studio, gli uomini che emanano feromoni riescono ad attirare più consensi e attrarre maggiormente il sesso femminile. La donna prova e ha maggiore interesse verso l’uomo che emette feromoni. Non tutti gli uomini, purtroppo, emettono feromoni ed è qui che entra in gioco Alluramin per il quale nessuna donna saprà più resistere al fascino maschile.

In base al parere degli esperti, si tratta di una formula ottima che stimola le aree del cervello della donna che sono responsabili del desiderio sessuale. Molto efficace e sicuro. Adatto a tutti gli uomini che vogliono attrarre e attirare le donne in modo rapido e immediato. Si basa su ingredienti naturali, quali:

Androstenolo: agevola il processo di comunicazione permettendo alla donna di perdere le proprie inibizioni e lasciarsi andare, oltre ad avere benefici sulla salute e la giovinezza

agevola il processo di comunicazione permettendo alla donna di perdere le proprie inibizioni e lasciarsi andare, oltre ad avere benefici sulla salute e la giovinezza Androstenone: aumenta il dominio maschile facendo in modo che l’uomo sia più forte e sicuro, caratteristica che le donne apprezzano molto

aumenta il dominio maschile facendo in modo che l’uomo sia più forte e sicuro, caratteristica che le donne apprezzano molto Androsterone: riduce il senso di ansia e permette alla donna di rilassarsi.

Un prodotto di origine italiana che potete usare con la vostra fragranza preferita, ha una durata di circa 8-12 ore e gli ingredienti sono sicuri. Si consiglia di usarlo una volta al giorno mettendolo su interno gomito, polsi, collo. Il corpo comincia a emettere questo odore che piace molto al sesso femminile.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per una confezione con spedizione gratuita, ma ci sono altre offerte di cui è possibile approfittare. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.