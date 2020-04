Giochi per bambini in quarantena: idee e i migliori

I giochi per bambini li aiutano a tenersi occupati durante questa quarantena.

Il periodo di quarantena, a causa dell’emergenza sanitaria, porta gli italiani a stare casa. I bambini sono quelli che ne risentono maggiormente in quanto non possono andare al parco giochi e le scuole, gli asili nido sono chiusi. Per occupare questo tempo, ecco alcuni dei giochi per bambini adatti e disponibili online.

Giochi per bambini in quarantena

Le scuole e gli asili sono chiusi, mamma e papà lavorano da casa con lo smart working. E i bambini come occupano il loro tempo considerando che non possono andare al parco giochi o giocare con gli amichetti? Ai tempi del Covid-19, non è facile tenerli in casa. Quindi, bisogna occuparli in qualche modo con alcuni giochi per bambini che siano adatti a loro. Evitate i vari smartphone e tablet o di farli stare tutto il giorno davanti al televisore perché non è educativo.

Provate con qualcosa che permetta di stimolare la loro creatività.

Gli esperti e professionisti del settore si stanno ingeniando per alcuni giochi per bambini in modo che possano passare questo periodo senza annoiarsi troppo. Ci sono modi per ascoltare le fiabe online o anche racconti dedicati ai più piccoli per farli viaggiare con la fantasia e permettere loro di conoscere mondi nuovi e diversi. Altri giochi per bambini che ptoete fare sono quelli ispirati al metodo Montessori con tantissimi insegnamenti che permettono ai piccoli di apprendere e imparare il più possibile.

Le sessioni di baby dance per non arrendersi alla noia e muoversi tra una canzone e l’altra esercitando il senso del ritmo e della musica. In questo periodo non può mancare la creatività con tantissimi disegni fantasiosi da realizzare in camera.

Online si possono trovare tantissime attività che potete scaricare e divertirvi con i bambini durante la quarantena.

Prendendo in mano carta e matita sono tantissime le attività che si possono creare con i bambini. Da tris a battaglia navale sino all’Impiccato, ma anche scoprire giochi in scatola come L’allegro chirurgo o Indovina Chi sono piacevoli diversivi per i piccoli di casa durante l’emergenza sanitaria. Le attività sono tantissime e ognuna è divisa in base al sesso del bambino, l’età, ecc.

Per le mamme che amano preparare gustosi manicaretti perché non approfittarne per far intervenire anche i bambini nella vostra attività. Possono mescolare i vari ingredienti, in modo da lavorare con le mani e divertirsi con metodi nuovi imparando anche un mestiere.

Nascondino, il gioco dei mimi, ma anche i lego sono tutti giochi per bambini perfetti per stimolare la creatività del bambino stimolando la sua fantasia e il mondo immaginifico che porta dentro.

Perché non provare a organizzare una caccia al tesoro tra i famigliari e i fratelli o sorelle in modo da divertirsi insieme e conoscere anche angoli nuovi della casa. Il gioco dei mimi prendendo spunto da canzoni, cartoni animati e film è sicuramente l’ideale. Per il bambino appassionato di cartoni e film di animazione, approfittate delle tantissime offerte del mondo di Disney Plus che propone tanti programmi e documentari adatti ai piccoli.

Optate anche per dei giochi creativi come origami, aeroplani di carta, ecc. Dal momento che si sta avvicinando la Pasqua perché non creare con i bambini delle uova da pitturare e colorare in modo da conoscere i colori e tenerli occupati per un po’ di tempo.

Sulle finestre di molte case italiane compaiono alcuni disegni che raffigurano l’arcobaleno con la scritta Andrà tuttoo bene per questo momento. Potete occupare questo tempo realizzando anche voi questo disegno da appendere in casa o sul balcone come segno di positività e speranza.

Giochi per bambini in quarantena Amazon

Per chi è a corto d’idee e non sa come far trascorrere il tempo ai bambini, sul sito di Amazon sono tantissimi i giochi adatti a loro che permettono di divertirsi e stimolare la loro fantasia. Ecco una breve classifica di giochi per bambini tra i più richiesti e apprezzati approfittando di promozioni e offerte durante questo periodo.

1)Costruzione unico base

Un set o kit da 120 pezzi per i bambini che amano le costruzioni. Un gioco molto simile ai Lego, solo che in questo caso sono dei mattoncini di colroe verde, rosso, giallo e blu da costruire. Il coperchio si può staccare e usarlo come base per costruire qualsiasi cosa: dall’aereo a un attracco portuale, ecc. Adatto per bambini fino a 5 anni. In vendita con il 2% di sconto.

2)Lisciani 45090

Un gioco educativo che stimola il bambino. Molto simile a un tablet e permette al piccolo di imparare l’alfabeto. Si tratta di una lavagna in cui può scrivere e cancellare, oltre che disegnare. Ha 4 funzioni didattiche. Il bambino impara nuove parole. Un gioco double face: da un lato si impara e dall’altro potete scrivere e cancellare. Molto divertente e adatto per la funzione educativa.

3)Play-Doh Stamp N Top Pizza

Un set di cibo per pizza adatto ai bambini dai 3 anni in su. I bambini si possono divertire a preparare, infornare la pizza, oltre che stamparla e anche colorarla. Si compone anche di macchina per formaggio grattugiato da mettere sulla pizza. Crea, non solo pizze, ma anche dolci. Va bene per i bambini che amano modellare l’argilla e cucinare. Nella confezione trovate anche le pentole, oltre al taglierino. In vendita con il 32% di sconto.

Ecco una serie di giochi per bambini da realizzare in casa per divertirsi insieme.

