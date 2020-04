Giochi per bambine in quarantena: i consigliati

I giochi per le bambine sono vari e ottimi per trascorrere questo periodo.

In tempi di Covid-19, tenere a casa le bambine diventa difficile. Le scuole e gli asili nido sono chiusi, inoltre non possono neanche recarsi ai giardinetti o al parco giochi. Ecco alcune idee di giochi per bambine maggiormente consigliati da fare in quarantena per stimolare la loro creatività e fantasia.

Giochi per bambine in quarantena

Durante questo periodo d’isolamento, le mamme e le papà lavorano da casa grazie allo smart working, mentre è difficile tenere occupati le bambine, anche se i giochi specifici per loro sono vari e ben mirati. Bisogna inventarsi ogni giorno qualcosa di nuovo che sia allo stesso tempo stimolante e creativo, oltre che educativo per loro. Il tablet è una buona idea, ma non l’unica.

Cercate di coinvolgere le bambine con attività che siano stimolanti ed educative in modo da trascorrere il tempo in quarantena in serenità affinché non soffrano troppo e patiscano il disagio di stare a casa e non vedere le amiche per tutto il tempo che vogliono e desiderano.

Cercate di fare in modo che non soffrano la noia e abbiano sempre qualcosa da fare per divertirsi e passare il tempo.

Pensate ad alcune attività che le bambine possono fare: da ascoltare le fiabe magari sul tablet o lo smartphone dei genitori oppure attraverso delle cassette o dei cd. Disegnare, riscoprire la bellezza della lettura con il primo capitolo di un libro che comincia a leggere un genitore per lasciare che poi la bambina prosegua la lettura da sola. Alcuni programmi televisivi come Rai Scuola e Rai Ragazzi offrono una programmazione dedicata alle bambine con programmi d’intratteniment. Online sono tantissimi i documentari da guardare insieme alle bambine sulla scuola.

Lasciate che le bambine possano esprimersi nel modo che preferiscono, facendo capriole, saltando, ballando anche con la lotta con i cuscini.

Sono tutti piacevoli diversivi che sicuramente li divertono tenendoli occupati. Bisogna cercare di non farli sentire da soli programmando ogni giorno qualcosa da fare insieme in modo che passino il tempo e siano sempre stimolati.

Aiutare la mamma nelle faccende di casa o nella preparazione di qualche manicaretto, magari impastando la farina per realizzare dei dolci o il pane fatto in casa permette alle bambine di gestire la propria manualità e tenerle occupate, magari scoprendo in loro un lato da pasticceria o cuoca. Dal momento che anche mamma e papà hanno più tempo del solito, perché non fare insieme un puzzle, magari raffigurante qualche personaggio che le bambine amano, come Frozen, in modo poi d’appenderlo in camera. In questo modo comprendono la bellezza dello stare insieme e anche la manualità.

A seconda dell’età del bambino, ci sono varie attività e giochi per bambine che si possono fare.

Dalla caccia al tesoro organizzata in famiglia sino a nascondino oppure una partita a carte sono tutti giochi per bambine che aiutano a passare il tempo. Per chi ha una piscina in casa o in cortile può approfittarne per qualche bagno e divertirsi a creare dei meravigliosi giochi d’acqua. Disegnare, creare qualche opera o pensiero per Pasqua, da uova da decorare sino a piacevoli segnalibri, sono tutte attività utili per le bambine.

Giochi per bambine in quarantena Amazon

Per chi pecca d’immaginazione e di fantasia, sul sito di Amazon si possono trovare tantissimi giochi per bambine con promozioni e offerte ottime di cui approfittare. Ecco una breve classifica tra i giochi per bambine maggiormente apprezzati e venduti nel noto e-commerce.

1)Suuki trucchi bambina

Una toeletta con tantissimi accessori per chi ama il trucco e i gioielli per cominciare a prendere confidenza con questo mondo.

Include la toeletta, lo specchio, gli accessori, cassetto, rossetto, profumo, ombretto, orecchino, phon. Adatto per giochi di ruolo e molto altro. Ha gambe staccabili e molto facile da usare. Non necessita di montatura. Realizzato con materiali di ottima qualità, molto durevole e consistente. Particolarmente consigliato alle bambine che lo adorano.

2)Nenuco soft 5 funzioni

Per tutte le bambine che amano imitare la propria mamma, questa bambola è sicuramente l’occasione perfetta. Una bambola morbida dal vestito rosa con cinque funzioni. Premendo le sue mani pronuncia il nome di mamma e papà, oltre a ridere, piangere, succhiare il ciuccio proprio come se fosse una bambina vera. Coccola come fosse un neonato. Per quelle bambine che sognano di diventare mamma. Aiuta l’apprendimento cognitivo, interattivo e psicomotorio.

3)Disney Frozen 2 giochi creativi

Per tutte le bambine che hanno amato questo cartone animato, ecco un set che permette di realizzare gioielli fai da te con perline e molto altro per abbellirsi. Molto facile da usare e si possono creare varie forme. Sviluppa la capacità artistica e creativa dei bambini. Nella confezione si trovano bracciali e perline a tema del film d’animazione. Perfetto per ogni età. Adatto alle bambine dei tre anni per rivivere il mondo di Elsa e Anna, oltre a tutti gli altri personaggi.

Oltre ai giochi per bambine in quarantena, ecco alcune idee per quelli dei bambini.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.