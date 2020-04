COme far crescere la barba in modo rapido è possibile grazie ad alcune soluzioni naturali.

La barba esercita da sempre grande seduzione e fascino nel sesso femminile. Ecco alcuni consigli utili e suggerimenti efficaci, oltre a un prodotto valido su come far crescere la barba in quarantena in modo rapido.

Come far crescere la barba

Una barba lunga e folta è sinonimo di potenza e mascolinità, ma bisogna anche saperla curare e trattare nel modo giusto. Oltre ai prodotti e rimedi adatti, la pazienza è l’arma in più, soprattutto quando la crescita dipende da fattori fisici e genetici. Cercate di non perdervi d’animo, perché è possibile avere una barba folta in poco tempo. Per riuscire a ottenere risultati che siano sicuri, si consiglia di seguire alcuni step.

Prima di tutto, cercate di prendervi cura della vostra barba cambiando anche le vostre abitudini alimentari e consumando maggiori proteine presenti soprattutto nel pesce, i legumi e la frutta secca.

Sono alimenti ottimi che aiutano a stimolare al massimo la crescita dei bulbi piliferi. Lo stress è una delle cause della perdita dei capelli e anche della barba, per cui bisogna porvi rimedio cercando di dormire le giuste ore di sonno, almeno 8 per notte in modo da essere rilassati.

Una pulizia del viso a base di creme ed esfolianti aumenta a far crescere la barba rapidamente. Si tratta di un processo e di un percorso che richiede molto impegno e dedizione, quindi cercate di non farvi abbattere. Gli integratori e vitamine a base di biotina possono aiutare a migliorare la qualità della barba e permettere che cresca in modo rapido.

Non appena la barba è della lunghezza desiderata, prendetevene cura con gli strumenti e prodotti adatti.

Un pettine per la barba, un regolabarba e uno specchio sono strumenti indispensabili per regolarla e curarla nel modo giusto onde evitare chiazze e buchi che possono comparire.

Barba a chiazze: cause

Non sempre la barba si presenta in modo uniforme e perfetto, anzi. Alcune volte, può presentare delle chiazze che sono antiestetiche e non belle da vedere. Non tutti hanno la stessa barba a chiazze. Alcuni hanno peli più sottili nella zona del mento, altri intorno alla bocca oppure nelle guance. Prima di capire quale sia la soluzione migliore, bisogna individuare le possibili cause.

Uno dei motivi è sicuramente la genetica. Basta dare uno sguardo ai vostri famigliari, il papà e il nonno per rendervi conto della situazione della vostra barba a chiazze. In questo caso, anche livelli bassi di testosterone portano ad avere una barba che non cresce in modo uniforme generando frustrazione e insicurezza negli uomini che devono affrontare questo problema.

Lo stress, il nervosismo, le tensioni, soprattutto in questo periodo di quarantena possono avere effetti sulla barba portandola a crescere in modo errato e, quindi, formando buchi e chiazze.

L’alimentazione e la dieta sono fattori che incidono sulla barba a chiazze. Una dieta equilibrata e bilanciata, con maggiori vitamine può essere la giusta soluzione d’adottare in tal senso. La frutta e verdura, ma anche il pesce, sono fonti di vitamine necessarie per far crescere la barba.



Il miglior rimedio per la barba

Oltre ai consueti consigli e rimedi che sono stati forniti, per far crescere la barba in modo uniforme e senza chiazze, potete usare un prodotto molto valido ed efficace. Il migliore, tra i tanti presenti in commercio e consigliato da esperti e consumatori è Barba Plus, una lozione cosmetica made in Italy che ha le seguenti caratteristiche e proprietà:

Non causa allergie

La barba è folta e virile

Dona una crescita rapida e veloce

Potete dire addio alla barba diradata e alle cosiddette zone morte in modo d’avere un effetto omogeneo sin da subito

Infoltisce i follicoli.

Inoltre è notificato dal Ministero della Salute per i risultati e benefici che apporta alla barba.

Una lozione made in Italy della Natural Fit che stimola la crescita del pelo. Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Taurina: un energizzante molto noto e potente che aiuta a stimolare la crescita del pelo

un energizzante molto noto e potente che aiuta a stimolare la crescita del pelo Arginina: nutre i peli e dona vigore.

Per chi fosse interessato a saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

I peli, grazie a questo prodotto, aumentano di ben il 67% in modo d’avere una barba che sia folta e uniforme, oltre a donare un aspetto virile e mascolino. Potete portare il prodotto ovunque con voi e usarlo all’occorrenza. Molto facile d’applicare perché bisogna lavare bene la pelle e detergerla, versarne una piccola quantità sul viso e fare movimenti circolari lasciando assorbire in profondità. Si consiglia di applicarlo mattina e sera per maggiori risultati.

Una lozione che funziona, ha costi accessibili, come dimostrano anche le recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per una confezione invece di 82 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

