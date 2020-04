Dalle piccole attività artigianali ai grandi e-commerce: i migliori siti dove comprare le uova di cioccolato online per Pasqua.

Quest’anno festeggeremo la Pasqua dentro le mura di casa. Le restrizioni del Governo, infatti, valgono fino al 13 aprile e ci impongono di restare a casa. Non significa, però, non poter festeggiare e rinunciare al simbolo della festività: l’uovo di cioccolato. Oltre che al supermercato, molte aziende si sono organizzate per poter vendere le proprie uova anche online con consegna a domicilio, in tempo per la Pasqua.

Pasqua, dove comprare le uova online

L’isolamento e le limitazioni alle uscite possono essere un ostacolo per recuperare l’uova di cioccolato, immancabile durante le festività pasquali. È possibile però ordinarlo online, potendo scegliere tra uova di cioccolato nei grandi siti di e-commerce oppure uova delle piccole attività artigianali.

Uova di cioccolato artigianali

Comprare un uovo di cioccolato di pasticceria o di una piccola attività locale artigianale aiuterà le piccole realtà, fortemente colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, a risollevarsi.

E il gusto non vi deluderà.

Pasticceria Ammu (Milano, Roma): Ammu è una pasticceria siciliana, famosa per i suoi cannoli farciti al momento. I pasticcieri hanno rivisitato il classico delle festività pasquali creando un uovo con cioccolato bianco e crema di pistacchio, ideale per gli amanti del pistacchio. Pasticceria De Vivo (Pompei, Napoli): la pasticceria De Vivo è un’eccellenza nella città, attiva ormai da due generazioni. Accanto ai dolci della tradizione partenopea, non mancano prodotti di cake design, che strizzano l’occhio alle tendenze più contemporanee. Sul sito è possibile acquistare sia colombe che uova di cioccolato. Per ogni colomba acquistata online la pasticceria devolve 10 euro all’Ospedale Cotugno e all’Ospedale Pascale di Napoli. Bodrato Cioccolato (Genova): questa piccola bottega del cioccolato nasce negli anni ’40 e negli anni ha affinato la tecnica e ha affermato la sua identità nel panorama artigianale. Le sue uova di cioccolato, acquistabili anche online, sono dei veri gioielli: oltre ai classici gusti al cioccolato bianco, al latte e fondente, Bodrato offre uova che abbina al cioccolato gusti fruttati, esotici o aspri, per creare contrasto al gusto della fava di cacao. Inoltre, le decorazioni sulla superficie fanno di queste uova dei capolavori. Possibilità di acquistare per i più piccoli anche animali di cioccolato, come mucche, conigli, colombe etc. Una parte del ricavato di quest’anno andrà al progetto “doposcuola a distanza“, che supporta bambini e famiglie durante l’emergenza coronavirus. Forno Brisa (Bologna): se si preferisce la colomba all’uovo di Pasqua, Forno Brisa propone accanto ai suoi tre cavalli di battaglia (classica, albicocca e cioccolato, gianduia), altre colombe per soddisfare anche i palati più esigenti. Il packaging poi è da collezione: quest’anno il visual è stato affidato ai writers Andrea Casciu e Kiki Spkipi. La colomba di Forno Brisa si inizia ad assaporare con gli occhi ancora prima di aprirla. Pasticceria Martesana (Milano): la pasticceria Martesana è una piccola attività artigianale, consegna a Milano e nell’hinterland, e anche in tutta Italia. Per prenotare il proprio uovo di cioccolato si può chiamare oppure prenotare direttamente dal loro sito.





Comprare uova online: i grandi e-commerce

Amazon: il portale di Jeff Bezos continua ad avere il primato di e-commerce più utilizzato dagli italiani e non solo. Al suo interno si possono trovare numerose proposte, che variano sia per fasce di prezzo che per qualità del prodotto. Chocolate Shop: Chocolate Shop è un e-commerce specializzato in vendita di prodotti a base di cioccolato. Sotto le festività pasquali si trovano numerose uova, sia della grande distribuzione che artigianali, acquistabili sul sito e con consegna a domicilio. Eataly: la famosa catena di cibo gourmet è da sempre attenta alla qualità dei prodotti scelti. All’interno del sito è possibile scegliere tra numerosi tipi di uova di Pasqua. Durante l’acquisto online è possibile abbinare anche altri prodotti, come piccoli regali, che di solito si trovano all’interno dell’uovo. La consegna avviene a domicilio su tutto il territorio.

Vi mostriamo di seguito le uova (e le raccolte giochi) più ordinati