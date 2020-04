Dopo barba senza alcool: utilizzi e migliori prodotti

Il dopo barba è una lozione utile per prevenire rossori e irritazioni.

La barba è un elemento di grande fascino e seduzione. Per questa ragione, gli uomini ci tengono ad averla sempre in ordine. Per farlo, bisogna usare prodotti adatti come il dopo barba senza alcool. Ecco alcuni dei prodotti migliori disponibili online e quale scegliere.

Dopo barba senza alcool

Si tratta di un cosmetico maschile molto comune e usato per dare risalto a questo aspetto e zona del viso in modo da trattarla e curarla al meglio possibile. Per chi ha deciso di cambiarlo oppure vuole fare un regalo al proprio partner o padre, ecco qualche consiglio e suggerimento utile a scegliere il migliore preferibilmente senza alcool. Il dopo barba senza alcool è consigliato soprattutto per le pelli particolarmente sensibili e delicate che tendono al rossore e all’irritazione.

Un prodotto che ha una doppia funzione: da un lato lenisce la pelle in seguito a rossori e irritazioni per via della lametta aiutando anche a cicatrizzare alcune ferite e abrasioni che si possono formare.

Dall’altro lato, invece, lascia una sensazione di fresco e pulito sulla pelle, oltre a una buona fragranza, un po’ come il profumo che solitamente si indossa. Sceglierlo non è facile dal momento che bisogna stare attenti a determinati fattori, tra cui la sensibilità e la tipologia della pelle.

Per chi ha la pelle particolarmente sensibile, secca e soffre di eccesso di sebo, la soluzione è sicuramente il dopo barba senza alcool. Si tratta di un prodotto che potete trovare sia in formato liquido che cremoso da scegliere a seconda delle vostre preferenze. Una lozione molto delicata e si compone di varie sostanze che sono un toccasana in quanto leniscono la pelle mantenendola idratata e morbida.

Per quanto riguarda questi prodotti, solitamente tra i componenti principali vi sono estratti vegetali di piante che hanno diversi benefici.

Si trovano, infatti, in commercio, dopo barba senza alcool che contengono ingredienti dalle proprietà lenitive, emollienti, cicatrizzanti e rinfrescanti che fanno bene alla pelle e alla barba evitando arrossamenti e irritazioni che possono essere frequenti.

Solitamente sono a base d’ingredienti che leniscono dando sollievo all’irritazione temporanea per via dell’uso della lametta o rasoio. La maggior parte di questi prodotti contengono estratti di aloe vera, camomilla oltre che malva. Sono tutte piante che nutrono l’epidermide e idratano la pelle fino in fondo. Inoltre, sono particolarmente consigliati rispetto ad altri prodotti in quanto riducono la presenza di follicoli, detergono i pori e le cellule.

Ovviamente la scelta di questo prodotto dipende anche dal tipo di pelle: grassa o mista meglio optare per un prodotto in gel in modo da stenderlo bene sulla barba e che non unga.

Per le pelli più secche, si consiglia la crema senza alcool per nutrire e idratare l’epidermide. Per le pelli particolarmente sensibili, meglio un prodotto non particolarmente profumato.

Optate per prodotti che siano rinfrescanti, lenitivi e antiarrossamento e prevengano le irritazioni. Ci sono poi dopo barba che lasciano una piacevole sensazione sulla pelle e un buon profumo. Applicarlo è molto facile perché bisogna metterlo sul viso e collo massaggiando a picchetti senza sfregare troppo proprio per evitare gli arrossamenti a cui si accennava poc’anzi.

Dopo barba senza alcool Amazon

Per chi ha bisogno di una lozione di questo tipo preferibilmente a base di estratti vegetali, il modo migliore per trovarla è sul sito di Amazon. L’e-commerce presenta diverse offerte e promozioni. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli.

Ecco una breve classifica di alcuni dopo barba che potete trovare tra quelli maggiormente richiesti e apprezzati dai consumatori.

1)Collistar balsamo dopo barba riparatore

Un prodotto adatto e perfetto per coloro che hanno la pelle particolarmente sensibile. Dona benessere ed elasticità al viso. Calma e idrata la pelle, oltre a lenire i rossori dovuti all’uso del rasoio e della lametta. Si applica subito dopo la rasatura sia su viso e collo che devono essere asciutti. Non ha alcool, a base di aloe vera, oltre a varie componenti dalle proprietà antinfiammatorie. Lascia la pelle morbida e non unta. Un prodotto particolarmente consigliato e apprezzato come si legge dalle recensioni.

2)I Coloniali men’s skin treatment

Un gel tonificante dopo barba senza alcool o parabeni nella confezione da 100 ml. Rinvigorente, a base di mentolo, quindi dona una piacevole sensazione di benessere e freschezza. Ottimo gel adatto per le pelli delicate. Non unge. La pelle risulta morbida e fresca. Si assorbe in modo rapido. Il prezzo è ottimo e consigliato.

3)Mediterranea Linea Man

Un dopo barba che idrata e rigenera la pelle. A base di principi attivi quali silicio ed estratto di alga rossa che leniscono. Rassodante, ristrutturante e protegge dai radicali liberi. Ricco di minerali quali lo zinco e il manganese. Ha vari benefici per la pelle mantenendola idratata. L’alga rossa stimola la proliferazione cellulare e funge da barriera per lo stress a cui è sottoposta la pelle ogni giorno. Un prodotto made in Italy.

Per realizzare un dopo barba fai da te, ecco la ricetta a base di aloe vera.

