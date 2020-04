Barba corta: come curarla al meglio

La barba corta va trattata e curata con prodotti specifici e adatti.

La barba corta è l’ideale per tutti quegli uomini che vogliono mantenere un look che sia sobrio, pulito e molto ben ordinato. Ecco come prendersene cura e quali prodotti usare, oltre ai metodi migliori presenti in commercio.

Barba corta

Molte donne hanno affermato di trovare molto sexy e affascinante la barba appena accennata o comunque corta e di preferirla in misura maggiore a coloro che la possiedono particolarmente folta. Esattamente come la barba lunga, anche quella corta necessita di essere trattata con prodotti e rimedi che siano adatti per mantenerla ben pulita. Innanzitutto, la barba corta, per essere perfetta, bisogna lasciarla crescere per almeno tre giorni.

Nonostante non sia necessaria curarla tutti i giorni, bisogna comunque rifinirla almeno tre volte a settimana. Si raccomanda di accorciarla poco alla volta usando il regola barba per darle la forma e la lunghezza che maggiormente preferite e volete.

In seguito, dovete ridefinire i bordi usando un rasoio elettrico oppure uno tradizionale.

Per chi ama la barba corta, sappiate che ci sono alcune accortezze da seguire e che bisogna comunque prendersene cura nel modo migliore possibile. Una peluria corta è simbolo di pulizia, ordine e un certo fascino. Per evitare quei problemi comuni quali il prurito o la forfora, bisogna dedicarsi a una routine quotidiana e usare prodotti che siano specifici.

Lavatela regolarmente con acqua e sapone oppure usando un prodotto che non sia troppo aggressivo. Gli shampoo per la barba sono diversi da quelli per i capelli in quanto contengono sostanze nutritive che hanno il compito d’idratare e nutrire i peli in profondità. Meglio optare, proprio per questa ragione, per prodotti di tipo naturale che non causano allergie o irritazioni particolari e aiutano a trattare la barba corta.

Barba corta: consigli

La crescita della barba rappresenta per gli uomini la fase di passaggio dal periodo adolescenziale a quello maturo, virile.

Molti anni fa, avere la barba corta o comunque incolta era simbolo di pigrizia o comunque di essere trasandati, mentre oggi le idee in merito sono cambiate. Prima di tutto, bisogna capire se la barba corta può andare bene per il vostro viso.

Evitate di rasarvi per due o tre giorni e provate a farla crescere. La lunghezza ideale è di circa 1 centimetro. Non appena la barba ha raggiunto la lunghezza ottimale o che comunque desiderate, bisogna cominciare a regolarla con uno strumento specifico, quale appunto il regola barba impostandolo sul 3 o 5 a seconda delle esigenze di ognuno.

A questo punto, bisogna accorciarla in maniera uniforme in modo da rispettare la forma del viso. Radere la zona del collo dà maggiormente l’idea di pulizia e sobrietà.

Cercate di prendervi del tempo utile per trattare la barba corta. Ci sono alcuni prodotti, come l’olio da barba o il balsamo che non possono mancare assolutamente nella vostra routine.

Cercate di cambiare anche spesso il rasoio soprattutto se la vostra pelle è particolarmente sensibile e soggetta a irritazioni oppure rossori frequenti. Grazie a questi suggerimenti, potrete avere una barba corta pulita e morbida proprio come volete.

Barba corta: il miglior rimedio

Per prendervi cura della vostra barba corta, oltre ai suggerimenti forniti, ci sono alcuni prodotti che possono essere un prezioso alleato. Sono tantissime le lozioni e creme da usare, ma la migliore secondo esperti e consumatori, è sicuramente Barba Plus. Si tratta di una lozione professionale made in Italy della Natural Fit perfetta per tutti gli uomini che vogliono prendersi cura della propria barba.

Questa lozione professionale sta riscuotendo in fretta consensi e successi grazie al parere positivo degli esperti e dei consumatori per i benefici ottenuti e per il rapporto qualità prezzo.

Un trattamento naturale al 100% che stimola il pelo e che ha le seguenti caratteristiche:

Dona maggiore vitalità ai peli esistenti rafforzandoli

Accelera la crescita del pelo di ben il 67%

Dà nutrimento a tutto il viso

Garantisce compattezza

Elimina il problema della barba a chiazze.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Permette di avere una barba particolarmente folta aumentando così la vostra virilità e mascolinità. Considerato l’alternativa ideale al trapianto di follicoli che, non sempre dona risultati accettabili, oltre ad avere un costo alquanto esoso. Una lozione accessibile e adatta a tutti gli uomini che vogliono prendersi cura della propria barba in modo naturale con risultati che sono visibili in pochissimo tempo.

Si basa su componenti naturali che non causano controindicazioni o effetti collaterali e sono:

Taurina: dalle proprietà ed effetti energizzanti e rinvigorenti sia per il corpo, ma anche per i peli e follicoli che vengono rinforzati e aumentati

dalle proprietà ed effetti energizzanti e rinvigorenti sia per il corpo, ma anche per i peli e follicoli che vengono rinforzati e aumentati Arginina: una sostanza usata molto nel trattamento della cura dei capelli, ma perfetta anche per la barba.

Molto facile d’applicare perché basta metterla sul viso facendo movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità. Si consiglia, per maggiori benefici, di ripetere l’operazione e il trattamento sia al mattino che la sera. Una lozione molto efficace e che funziona come dimostrano anche le tante recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale.

Essendo un prodotto esclusivo e originale, non è possibile acquistarlo nei negozi fisici, ma neanche online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto compilando il modulo con i propri dati e attendendo la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per una confezione invece di 82 € con lo sconto del 37% e spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.