Barriera parafiato in pexiglass: come funzionano

La barriera parafiato, dopo gel disinfettanti e mascherine, diventa nel nostro Paese introvabile, in previsione della “Fase 2” alla quale il Governo lavora da giorni e che dovrebbe partire il 4 Maggio. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli utilizzi e i benefici di una barriera parafiato e dove acquistare il prodotto migliore.

Barriera parafiato in plexiglass

La rapida diffusione del Coronavirus nel nostro Paese è responsabile di una serie di stravolgimenti ai quali ogni cittadino ha dovuto adattarsi velocemente per prevenire e limitare il rischio di infezione. Sin da subito, le attività commerciali che hanno continuato ad essere operative, anche durante la quarantena, sono state l’esempio più evidente di questo stravolgimento, con l’utilizzo di guanti in lattice e mascherine, la sanificazione degli ambienti e il tracciamento di linee di demarcazione sul pavimento per il distanziamento sociale, sia tra i clienti stessi che tra i clienti e gli operatori.

In questi giorni, il Governo è al lavoro per la “Fase 2”, quella fase di convivenza con il virus, agognata ormai da settimane, per la ripresa economica del nostro Paese e il desiderio di riprendere in mano, con le dovute precauzioni, lo stile di vita a cui, inaspettatamente e nostro malgrado, abbiamo dovuto rinunciare.

Se, fino ad ora, gel disinfettanti e mascherine sono stati gli unici prodotti di lusso, praticamente introvabili ovunque, in previsione della Fase 2, la lista si allunga con le cosiddette barriere parafiato, ovvero, una sorta di scudo di plastica protettivo, da posizionare sul bancone o la scrivania, in modo permanente o temporaneo, allo scopo di proteggere clienti ed operatori dal rischio di contagio.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici di una barriera parafiato in plexiglass e dove acquistare il prodotto migliore.

Barriera parafiato: benefici

Come potrebbe suggerire il nome stesso, la barriera parafiato è una vera e propria barriera protettiva, specificatamente progettata e realizzata per la prevenzione del contagio, da virus e batteri, ma anche da altre forme di patologie, con cui si può entrare accidentalmente in contatto in quei luoghi affollati, quali biblioteche, supermercati, librerie, farmacie e ogni altra forma di attività commerciale in cui si prevedono contatti continui sia tra i clienti stessi e sia tra i clienti e gli operatori.

Esistono tipologie diverse di barriera parafiato, ma tutte hanno lo stesso obiettivo.

Il materiale maggiormente impiegato per la loro realizzazione, tuttavia, è il polimetilmetacrilato, altrimenti noto come Plexiglass, ovvero, il nome del marchio commerciale più famoso, che pure, insieme ad altri marchi commerciali, si dedica, ormai da tempo, anche alla produzione e realizzazione di barriere parafiato.

Come anticipato sia nella premessa che nel paragrafo precedente, la barriera parafiato è essenziale per prevenire e limitare il rischio di contagio, di cui virus e batteri possono essere responsabili, ma diviene un dispositivo essenziale per la “Fase 2”, alla quale il Governo Italiano è ormai al lavoro da giorni, per la quale si auspica una ripresa economica, nel periodo di convivenza con il virus, e alla quale ogni azienda dovrà ricorrere per poter riaprire la sua attività.

Una delle conseguenze prevedibili, tuttavia, data l’emergenza della situazione, è legata all’aumento vertiginoso dei prezzi delle barriere parafiato, alla difficoltà di reperire il prodotto e alla difficoltà di reperirlo in tempi così stringenti, come era già accaduto con i gel disinfettanti e le mascherine.

Per questo motivo, nei paragrafi che seguono, vi abbiamo selezionato alcune delle migliori barriere parafiato disponibili su Amazon, utili alle diverse attività commerciali che si preparano alla riapertura, ma non solo, come avremo poi modo di appurare.

Barriera parafiato Amazon

Assodata l’importanza di una barriera parafiato, scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le più funzionali su Amazon, sia in termini di benefici a favore dei clienti e degli operatori di una determinata attività commerciale e sia in termini economici.

1) Barriera Parafiato in Plexiglass Trasparente con Foro di Passaggio

La barriera parafiato ha una dimensione pari a 80 cm di larghezza e 70 di altezza. Di facile installazione, grazie alla gambe di appoggio in dotazione, pari a 20 cm, che si incastrano in profondità, questo prodotto è ideale per ogni attività commerciale in cui si prevede un contatto costante con la clientela, come nel caso, ad esempio, di farmacie, tabaccherie, uffici pubblici e privati, supermercati e molto altro ancora.

Dotata di un foro di passaggio per lo scambio di denaro, questa barriera parafiato è progettata con lo scopo di prevenire e limitare il passaggio delle goccioline di saliva, sia da parte dei clienti che dagli operatori, responsabili delle infezioni.

2) Barriera Parafiato in Plexiglass per Alimenti

Abbiamo ormai appreso l’importanza sia della nostra protezione che dei prodotti con cui si entra in contatto, accidentalmente o meno. Nelle attività commerciali, ad esempio, possono essere numerosi i prodotti toccati e lasciati sugli scaffali, sia da parte dei clienti che da parte degli operatori. La barriera parafiato per alimenti disponibile su Amazon è il prodotto migliore, grazie al quale limitare il rischio di contagio e al quale ci si espone anche solo toccando un prodotto. La barriera misura 50 cm di larghezza, 25 cm di altezza e 28 cm di profondità alla base.

3) Barriera Parafiato in Plexiglass Anti-Contagio

Questo prodotto, infine, è simile al prodotto descritto in precedenza, la differenza è data dalla possibilità di installare questo prodotto anche sulle scrivanie, così da limitare il rischio di contagio, ad esempio, all’interno di un call center o tra studenti che studiano in una biblioteca. La barriera parafiato si compone di un foro alla base, attraverso il quale passare denaro, carte di credito, documenti, appunti e molto altro ancora. Realizzata in plexiglass ultra-trasparente, la barriera parafiato che vi proponiamo misura 58 cm di lunghezza e 50 cm di altezza.

