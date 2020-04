5 motivi per scegliere etichette personalizzate per le spedizioni

Avery propone delle etichette personalizzate per qualsiasi tipo di spedizione.

Spedisci molti pacchi e stai cercando un’alternativa alle etichette scritte a mano? Passa alle etichette personalizzate. Ecco 5 buoni motivi per provarle.

1. Prepari buste e pacchi in un attimo

Realizzare etichette personalizzate in poco tempo è semplice, basta un software online come “Avery Crea e Stampa”, che è gratuito e facile da usare: non devi scaricare nessun programma, hai solo bisogno di un computer, una connessione internet ed una stampante. Scegli il tipo di etichetta, personalizza testi e grafica, salva e in un attimo le etichette sono pronte per la stampa.

Devi stampare etichette per buste? Con la tecnologia QuickPEEL™ l’etichetta si stacca facilmente dal foglio, pronta per essere applicata sulla busta. Se hai molte spedizioni o devi applicare un codice a barre, usa la funzione Stampa Unione: importi gli indirizzi da un file excel o .csv del tuo computer e crei le etichette già personalizzate con tutti i dati di spedizione.

2. C’è un’etichetta personalizzata per ogni tipo di spedizione

La gamma è molto ampia. Per esempio, potresti aver bisogno di etichette per buste o per pacchi. Oppure potrebbero servirti adesivi particolari, come le etichette Ultragrip™, indicate per chi deve stampare grandi quantità di etichette ognigiorno perché non si inceppano nella stampante.

Se il pacco è protetto da una busta resistente è meglio optare per le etichette impermeabili che sopportano acqua, sporco, strappi, raggi UV e temperature estreme. Invece quando l’imballaggio è elegante e creativo, sono più adatte le etichette trasparenti. Per l’invio quotidiano di buste e documenti, scegli le mini etichette, da applicare sull’apertura in alto a sinistra perché la posta

non si perda e venga restituita al mittente.

3. Crei e personalizzi l’etichetta come vuoi

Scelta l’etichetta e importati gli indirizzi, finalmente puoi concentrarti sulla parte più creativa: la personalizzazione. Con il software gratuito di Avery puoi scegliere tra i modelli pre-disegnati o usare un modello bianco da modificare come preferisci, personalizzare il testo e le immagini,creare codici a barre, codici QR e numeri di serie. Infine puoi salvare tutto per avere sempre a disposizione le etichette da stampare quando vuoi.

4. Riduci gli sprechi e rispetti l’ambiente

Lo spreco di carta e d’inchiostro, i fogli disallineati, le sbavature, la carta che si inceppa non sono più un problema con le etichette Ultragrip per stampanti Laser. Ultragrip™ è la speciale banda blu di Avery che si vede e si sente al tatto, così puoi alimentare i fogli nella stampante per evitare disallineamenti e grazie alla tecnologia JamFREE™, stampi sempre senza sbavature. Scegliendo etichette per spedizioni con queste caratteristiche riduci gli sprechi, non danneggi la stampante, usi meno carta e limiti anche

il tuo impatto ambientale. Infatti le nostre etichette Ultragrip™, come molte della gamma Avery, sono certificate FSC® e provengono da foreste gestite responsabilmente.

5. Copri i vecchi contrassegni e riutilizza l’imballaggio

Puoi riutilizzare i vecchi imballaggi per una nuova spedizione, basta che siano in buono stato. Per non confondere i corrieri con dati e codici a barre di altri invii, devi solo coprire i vecchi contrassegni con etichette per pacchi. Questi adesivi sono coprenti e nascondono facilmente scritte ed etichette precedentemente applicate sui cartoni. Inoltre, se l’oggetto contenuto nel pacco è riservato, puoi applicare anche delle etichette in rotolo antimanomissione che, una volta rimosse, lasciano la scritta “VOID“, per avvisare il destinatario che il pacco è stato aperto durante il trasporto.

Per le tue spedizioni prova le etichette Avery: un’ampia gamma di etichette personalizzabili facili da creare, stampare e applicare. E se hai bisogno di piccole quantità puoi acquistarle direttamente sul sito nei formati che preferisci.

Scopri subito come è facile creare e stampare le etichette Avery!